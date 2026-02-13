Ймовірним місцем зустрічі може бути локація, де вже відбувалися перемовини. Про це повідомляє Politico.

Що відомо про майбутні переговори?

Україна, Росія та США можуть провести нову тристоронню зустріч уже наступного тижня. За інформацією західних медіа, сторони розглядають можливість продовження переговорного процесу, спрямованого на пошук рішень щодо війни та подальших дипломатичних кроків.

Очікується, що переговори можуть відбутися на міжнародному майданчику, який раніше вже використовували для тристоронніх контактів. Можливо, вони пройдуть в Маямі або Абу-Дабі – і саме там, на думку американських чиновників, ймовірно, буде досягнуто будь-якого прогресу.

Водночас у Кремлі також підтверджували, що новий раунд переговорів може відбутися "вже скоро", хоча точну дату і формат сторони офіційно не називали.

На тлі активізації дипломатії тема війни Росії проти України залишається ключовою у міжнародних переговорах, зокрема під час Мюнхенської безпекової конференції, де обговорюють безпеку Європи та подальшу підтримку України.

Зеленський використає зібрання цими вихідними, щоб закликати до посилення тиску на Росію та продемонструвати єдність з Європою.

На якому етапі перебувають мирні переговори щодо України?