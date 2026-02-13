Ймовірним місцем зустрічі може бути локація, де вже відбувалися перемовини. Про це повідомляє Politico.
Що відомо про майбутні переговори?
Україна, Росія та США можуть провести нову тристоронню зустріч уже наступного тижня. За інформацією західних медіа, сторони розглядають можливість продовження переговорного процесу, спрямованого на пошук рішень щодо війни та подальших дипломатичних кроків.
Очікується, що переговори можуть відбутися на міжнародному майданчику, який раніше вже використовували для тристоронніх контактів. Можливо, вони пройдуть в Маямі або Абу-Дабі – і саме там, на думку американських чиновників, ймовірно, буде досягнуто будь-якого прогресу.
Водночас у Кремлі також підтверджували, що новий раунд переговорів може відбутися "вже скоро", хоча точну дату і формат сторони офіційно не називали.
На тлі активізації дипломатії тема війни Росії проти України залишається ключовою у міжнародних переговорах, зокрема під час Мюнхенської безпекової конференції, де обговорюють безпеку Європи та подальшу підтримку України.
Зеленський використає зібрання цими вихідними, щоб закликати до посилення тиску на Росію та продемонструвати єдність з Європою.
На якому етапі перебувають мирні переговори щодо України?
Видання The Atlantic пише про те, що Дональд Трамп може оголосити про вихід з мирних переговорів щодо України вже найближчими тижнями. Політик прагне зосередитися на передвиборчій кампанії і вважає дипломатичний процес політично програшним.
Раніше Financial Times повідомляли, що адміністрація Трампа тисне на Зеленського. Там хочуть, аби вибори в Україні та референдум щодо мирної угоди відбулися до початку літа. Називають навіть точний дедлайн для голосувань – до 15 травня. Якщо Київ цього не зробить, то, мовляв, залишиться без гарантій безпеки від США.
Володимир Зеленський спростував інформацію Financial Times про плани оголосити вибори та референдум 24 лютого. Президент наголосив, що Україна готова до виборів за умови припинення вогню та надання гарантій безпеки. Крім того, США не пов'язують вибори з гарантіями безпеки.