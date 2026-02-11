Якщо виборів і референдуму не відбудеться до кінця весни, Київ може втратити запропоновані гарантії безпеки від Сполучених Штатів. Про це пише The Financial Times.

Що відомо про трампівський ультиматум Україні?

Проведення виборів стане різким політичним поворотом для президента Зеленського, який раніше стверджував, що такі голосування неможливі під час воєнного стану, коли мільйони українців перебувають за кордоном, а близько 20% території країни окуповані Росією.

За даними українських і європейських посадовців, Зеленський планує оголосити про президентські вибори та референдум 24 лютого – у четверту річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Водночас джерела зазначають, що строки залишаються невизначеними й залежать від прогресу в мирних переговорах із Москвою. В Офісі президента інформацію не коментували.

Українські та західні чиновники наголосили, що ні графік, ні ультиматум США навряд чи будуть виконані, оскільки вони залежать від кількох факторів, зокрема від можливості досягнення прогресу в укладенні мирної угоди з Путіним.

Для організації голосування парламенту доведеться змінити законодавство, адже воєнний стан забороняє проведення загальнонаціональних виборів. Експерти застерігають, що стислі терміни та відсутність припинення вогню можуть поставити під сумнів легітимність процесу й створити серйозні безпекові ризики.