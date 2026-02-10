Таку думку висловив у розмові з 24 Каналом публіцист із США Андрій Піонтковський, зазначивши, що довкола Трампа існує потужне угрупування друзів України. Ця більшість спирається на суспільну думку американців.

Хто в команді Трампа не дає йому відвернутися від України?

Піонтковський зазначив, що в оточенні президента США є такі людини – це держсекретар Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бессент та директор ЦРУ Джон Реткліфф.

Коли Дональд Трамп зупинив передачу розвідданих Україні, саме Реткліфф особисто продовжував постачання Києву цю інформацію,

– пояснив він.

Також генсек НАТО Марк Рютте, нагадав публіцист, провів блискучу операцію, коли, використавши жадібність Трампа, вмовив його продавати американську зброю європейцям, щоб вони передавали її Україні.

Сьогодні це той мінімум підтримки Києва, від якого Трампу вже не дозволять відмовитися. Водночас проукраїнська частина його адміністрації зростатиме і відповідно допомога Україні збільшуватиметься,

– відзначив Андрій Піонтковський.

Крім того, республіканець Ліндсі Грем здійснював постійний тиск, вимагав введення 500% тарифів для країн, що купують російську нафту, і Трамп у цьому сенсі вже робить відповідні кроки. А зараз Грем наполягає на продажу Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Зверніть увагу! Сенатор-республіканець Ліндсі Грем після чергового масованого удару Росія на енергетику України, що стався 3 лютого, закликав адміністрацію Трампа до рішучих дій. Він зазначив, що США та Європа мають посилити тиск на покупців російської нафти. Також сенатор знову закликав Трампа надати Україні ракети Tomahawk, які можуть кардинально змінити військову ситуацію.

Тому, за словами публіциста, тенденція всередині адміністрації Трампа щодо посилення підтримки Україні зростатиме. І Київ, на мою думку, отримає також Tomahawk. Але не завдяки Трампу, а завдяки тому, що він втратив свої позиції у Республіканській партії. Відповідно зараз республіканці будуть менше зважають на нього у питаннях підтримки України.

