На перемовинах є питання, які зараз фактично неможливо розв'язати. Ані Україна, ані Росія не погоджуються на компроміси у ключових темах. Спеціально для 24 Каналу експерти проаналізували, як вивести перемовини з глухого кута, яке важливе рішення там можуть ухвалити й за якої умови війну таки можна буде закінчити.

Який результат можуть принести перемовини?

Переговори, що відбуваються в Абу-Дабі, справді відрізняються від попередніх раундів, каже керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, на це зокрема вказує і зміна складу делегацій з боку Росії. Вона має технічний характер.

Я не виключаю, що зараз працюють саме над технічними моментами, наприклад, режим припинення гарячої фази у повітрі чи на морі, поетапне встановлення заморозки війни тощо. І це може бути якраз підготовчим етапом до політичних рішень,

– наголосив Клочок.

Важливо також, що у мирному процесі існує сталий посередник – Сполучені Штати Америки. Попри усі нюанси, саме Дональд Трамп виявляє найбільше завзятості у питанні закінчення війни. Хоч радше це стосується не формату, а самого факту.

Для американського президента це має важливе політичне значення, зокрема у питанні боротьби з Китаєм за вплив. Припинення війни в Україні стане серйозним ударом по Пекіну.

"Більшої наполегливості у питанні припинення війни, аніж Дональд Трамп сьогодні не демонструє ніхто. Переговори в Абу-Дабі свідчать про те, що процес триває. Я позитивно оцінюю їхнє проведення і справді сподіваюсь, що це призведе до змін: замороження гарячої фази й встановлення перемир'я", – наголосив Клочок.

Водночас важливо додати, що у майбутньому на ефемерні гарантії безпеки, які зараз обговорюють союзники України, сподіватися не варто. Головне – вкладатися у власний потенціал, аби бути готовим до можливого нового протистояння.

Як реально закінчити війну?

Головною темою, у якій не можуть знайти компромісу, залишається питання територій, зокрема Донбасу. Політолог Володимир Фесенко пояснив, що зараз в України немає достатньо сил і допомоги від партнерів, аби вибити ворога зі своєї землі.

В осяжній перспективі окуповані території повернути не вдасться. Реальний шлях закінчення війни – припинення вогню по лінії фронту. До цього Росію можна примусити. З цього переговори й почалися, зараз до цього їх потрібно повернути. Обговорення лише вимог та ультиматумів Росії – це глухий кут,

– наголосив Фесенко.

Політолог також зауважив, що раніше Україна отримувала від партнерів – і Європи, і США – до 100 мільярдів доларів на рік. Зараз же ЄС погодив 90 мільярдів євро на два роки. А за каденції Дональда Трампа від Сполучених Штатів безоплатна допомога Києву не передбачена. Хоч наявна підтримка дає змогу Україні й надалі чинити спротив, але можливості все ж – обмежені.

"Для того, щоб Росія почала реальні переговори про закінчення війни, потрібно, аби лінія фронту була стабільною протягом тривалого часу. Так було у Корейській війні: переговори тривали 2 роки, а лінія фронту була стабільною. Тоді домовились про припинення вогню. Хоч мирного договору там так і не уклали, але й війни зараз немає. На мій погляд, це єдиний спосіб виходу з війни для нас", – підкреслив політолог.

Завдання військових зараз – зупинити росіян, які, хоч повільніше, та все ж просуваються на фронті. Військове керівництво України, зокрема новий міністр оборони Михайло Федоров, ймовірно, працюватимуть над розробкою нової стратегії технологічної війни. Акцент варто зробити на активній обороні, адже наступальні дії вимагають ресурсів, яких в України просто немає.

Дипломатам, своєю чергою, важливо переформатувати переговорний процес, аби домовлятися саме про припинення вогню.

Три умови, які зупинять агресію Путіна

Генерал-лейтенант США у відставці Бен Годжес вважає, що перемогти у війні цілком можливо. Для цього Україні необхідно продовжувати асиметричні дії по території Росії та її спроможності продовжувати бойові дії.

Насправді єдиний спосіб завершити війну буде, коли Путін зрозуміє, що він не може виграти. Для припинення війни потрібно зруйнувати його нафтогазову інфраструктуру, щоб він не міг експортувати нафту й газ і фінансувати війну,

– наголосив Годжес.

Крім того, Європа має нарешті прокинутися й показати, що надійно підтримує Україну не лише на словах. Без сталої підтримки Україні не вдасться протистояти в рази сильнішому ворогові. До того ж після приходу Дональда Трампа до влади, між США та Європою відбувся певний розкол, який на свою користь може використати Росія.

"Україна має й далі рухатися до моделі, де вся країна залучена до оборони. Можливо, це має бути щось на кшталт поєднання Ізраїлю та Фінляндії. Сильна промислова база, висока якість виробництва, резерви, які можна швидко мобілізувати, і повна включеність суспільства. Я думаю, саме так і виглядатиме український успіх", – додав генерал США.

Годжес також додав, що членство України в ЄС може підсилити країну загалом. Водночас варто нагадати, що у Європі дещо скептично сприймають можливість швидкого вступу до Євросоюзу. Наприклад, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вступ України до ЄС 1 січня 2027 року неможливий.

