Навіщо Путіну Донеччина?

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що питання Донецької області стало "єдиним пунктом, що залишився" на мирних переговорах і потребує уваги.

Однак наступного дня Москва це заперечила. Помічник Путіна Юрій Ушаков пояснив, що потрібно врегулювати й інші питання, зокрема гарантії безпеки, які західні країни запропонували Україні.

Від самого початку вторгнення Росії в Україну у 2014 році Донеччина була центральною у спробах Москви відокремити, а згодом анексувати переважно російськомовний промисловий регіон сходу України, який Кремль зображає як історично російський,

Значну частину державної пропаганди Росія побудувала саме навколо нібито "порятунку" жителів Донецької та Луганської областей.

Територія Донецької області, яку досі контролює Україна, також має символічне значення для Кремля. Саме там розташований Слов'янськ – місто, яке у 2014 році одним із перших захопили проросійські бойовики. Нездатність Росії окупувати це місто після 12 років невдалих спроб може посилити критику з боку провоєнних націоналістів.

Захоплення решти Донеччини також допомогло б Путіну сформувати наратив про перемогу.

Якщо за столом переговорів ви отримуєте те, чого не змогли досягти силою, тоді відповідь на питання, хто виграв війну і хто продиктував умови її завершення, стає очевидною,

– сказав директор аналітичного центру Carnegie Russia Eurasia Center у Берліні Олександр Габуєв.

За його словами, Путін також розуміє, що будь-яке рішення Києва передати ці території буде особливо болючим усередині України, де за цю землю військові гинуть уже 12 років.

Чи можуть ЗСУ вийти з Донбасу?