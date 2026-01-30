Вимагати від Києві вивести війська з Донеччини – це точно не компроміс. Це зміна територіальної цілісності України. На цьому наголосив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.
Дивіться також Починаємо рік із 1 квітня? – Зеленський прокоментував затримку допомоги від ЄС
Що Зеленський каже про ймовірність "здачі" Донбасу?
Президент підкреслив, що неодноразово говорив про готовність до компромісів, які ведуть до реального закінчення війни, а не до зміни територіальної цілісності України.
За словами політика, американська сторона це розуміє, а тому пропонує компромісне рішення щодо вільної економічної зони.
Водночас глава держави уточнив, що питання контролю тієї чи іншої території, навіть вільної економічної зони, має бути також справедливим. А саме: Україна має зберегти контроль над тими територіями, які контролює.
"Найменш проблемне рішення, яке може бути, на мій погляд, – "стоїмо, де стоїмо", – пояснив свою позицію Зеленський.
Він додав, що питання про Запорізьку атомну станцію теж входить до переліку територіальних.
- Нагадаємо, що 23 – 24 січня в столиці ОАЕ відбулися тристоронні переговори між США, Україною та Росією. Ключовим питанням перемовин було територіальне.
- Кремль продовжує наполягати на отриманні усієї Донеччини задля припинення вогню.
- Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, переговори сторін зводяться до суперечки через Донецьку область.
- Видання Reuters тим часом написало, що США нібито пропонують гарантії безпеки Україні в обмін на те, що вона відмовиться від Донбасу на користь ворога. У Білому домі кажуть, що це неправда.
- До слова, Москва пропонує спільне використання електроенергії ЗАЕС Україною та Росією.