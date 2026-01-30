Вимагати від Києві вивести війська з Донеччини – це точно не компроміс. Це зміна територіальної цілісності України. На цьому наголосив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Що Зеленський каже про ймовірність "здачі" Донбасу?

Президент підкреслив, що неодноразово говорив про готовність до компромісів, які ведуть до реального закінчення війни, а не до зміни територіальної цілісності України.

За словами політика, американська сторона це розуміє, а тому пропонує компромісне рішення щодо вільної економічної зони.

Водночас глава держави уточнив, що питання контролю тієї чи іншої території, навіть вільної економічної зони, має бути також справедливим. А саме: Україна має зберегти контроль над тими територіями, які контролює.

"Найменш проблемне рішення, яке може бути, на мій погляд, – "стоїмо, де стоїмо", – пояснив свою позицію Зеленський.

Він додав, що питання про Запорізьку атомну станцію теж входить до переліку територіальних.