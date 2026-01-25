Про це йдеться в новому матеріалі Politico.

Читайте також Від Донбасу до ЗАЕС: в Axios розповіли, про що Україна, Росія та США домовлялися в Абу-Дабі

Що пропонує Москва?

За словами американських посадовців, значна частина переговорів цього тижня була присвячена економічним питанням, а також контролю над Запорізькою АЕС, яка з 2022 року перебуває під окупацією російських військ.

Домовленостей досягти не вдалося, однак Москва просуває ідею спільного використання Україною та Росією електроенергії, яку виробляє ця найбільша в Європі станція.

Обидві сторони починають уявляти, що можуть отримати від миру – наприклад, план економічного відновлення України або можливості для Росії укладати бізнес-угоди зі Сполученими Штатами,
– розповів один з американських чиновників.

За його словами, наразі між Європою та Росією зберігається глибока недовіра, однак США прагнуть створити умови для формування нової парадигми відносин, яка дозволила б поступово відновлювати довіру через реальну деескалацію.

Важливо! Наступний етап тристоронніх переговорів запланований на неділю, 1 лютого.

Яку роль відіграє Запорізька АЕС?

  • Раніше Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що під час переговорів щодо завершення війни питання окупованої Росією Запорізької АЕС залишається одним із найчутливіших.

  • Першочергово американці запропонували розділити управління станцією на трьох – Росію, Україну та США. Однак президент України відмовився від такої ідеї, адже це несправедливо та небезпечно. За словами Зеленського, на ЗАЕС має працювати українська команда.

  • Згодом Україна також запропонувала компроміс щодо ЗАЕС. Ця пропозиція передбачає створення спільного підприємства, до складу якого увійдуть США та Україна за формулою 50 на 50.