Про це пише кореспондент Axios Барак Равід у X з посиланням на американського чиновника.
Коли та де пройде третій раунд переговорів між Україною, Росією та США?
Наступний раунд мирних переговорів в Абу-Дабі між Україною, США та Росією відбудеться у неділю, 1 лютого. Про це повідомив американський чиновник для Axios.
Також зазначається, що попередні два раунди були "продуктивними".
І Путін, і Зеленський погодилися на тристоронні переговори, що показує, що вони вірять у досягнення прогресу,
– додав представник США.
Зеленський розповів про підсумки переговорів в Абу-Дабі
Президент заслухав доповідь української делегації за результатами переговорів в Абу-Дабі. Він констатував, що це перші тристоронні зустрічі за тривалий час, які тривали 2 дні.
Він зазначив, що обговорення зосередились на параметрах закінчення війни.