Об этом пишет корреспондент Axios Барак Равид в X со ссылкой на американского чиновника.

Смотрите также Новый раунд переговоров состоится на следующей неделе, – Axios

Когда и где пройдет третий раунд переговоров между Украиной, Россией и США?

Следующий раунд мирных переговоров в Абу-Даби между Украиной, США и Россией состоится в воскресенье, 1 февраля. Об этом сообщил американский чиновник для Axios.

Также отмечается, что предыдущие два раунда были "продуктивными".

И Путин, и Зеленский согласились на трехсторонние переговоры, что показывает, что они верят в достижение прогресса,

– добавил представитель США.

Зеленский рассказал об итогах переговоров в Абу-Даби