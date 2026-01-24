Об этом пишет корреспондент Axios Барак Равид в X со ссылкой на американского чиновника.
Смотрите также Новый раунд переговоров состоится на следующей неделе, – Axios
Когда и где пройдет третий раунд переговоров между Украиной, Россией и США?
Следующий раунд мирных переговоров в Абу-Даби между Украиной, США и Россией состоится в воскресенье, 1 февраля. Об этом сообщил американский чиновник для Axios.
Также отмечается, что предыдущие два раунда были "продуктивными".
И Путин, и Зеленский согласились на трехсторонние переговоры, что показывает, что они верят в достижение прогресса,
– добавил представитель США.
Зеленский рассказал об итогах переговоров в Абу-Даби
Президент заслушал доклад украинской делегации по результатам переговоров в Абу-Даби. Он констатировал, что это первые трехсторонние встречи за длительное время, которые длились 2 дня.
Он отметил, что обсуждение сосредоточились на параметрах окончания войны.