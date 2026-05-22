О причинах его решения рассказали в Sofia Globe.

Почему Радев не поддержал трибунал?

Оппозиционные партии критиковали правительство Болгарии за отсутствие подписи под документом о создании трибунала для Путина. Премьер-министр заявил, что суд над российским президентом нет смысла в нынешних обстоятельствах.

Такой трибунал имеет эффект, когда страна терпит поражение, капитулирует, а ее лидер захвачен. Я думаю, что этих условий на данный момент не существует и вряд ли будет существовать в ближайшем будущем,

– аргументировал свою позицию Румен Радев.

Действующий премьер-министр известен своими пророссийскими взглядами. Находясь на посту президента Болгарии, он выступал против передачи Киеву военной техники и помощи.

Что Радев сказал о переговорах?

Политик встречался с канцлером Германии Фридрихом Мерцом 18 мая. После разговора он ответил на вопросы журналистов о мирных переговорах между Москвой и Киевом. Болгарский премьер считает, что сейчас самым важным является начало переговоров и выразил надежду, что это произойдет как можно скорее. Однако, на каких условиях должны происходить эти переговоры, он не уточнял.

Радев отметил, что война на истощение исчерпывает ресурсы России, Украины, а также стран, которые поддерживают их экономически и социально. Политик считает, что время для дипломатии настало.

Что известно о спецтрибунале для Путина?

Отметим, что 36 государств мира согласились на создание Специального трибунала во время заседания Совета Европы. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подчеркнул, что трибунал восстановит справедливость, и подчеркнул важность наказания российской агрессии против Украины.

Евросоюз планировал окончательно подписать соглашение и стать соучредителем Спецтрибунала в случае успешного голосования и ратификации в Европарламенте. Ожидается, что ЕС будет играть ведущую роль в деятельности Спецтрибунала и войдет в его руководящий комитет.