Глава МИД Андрей Сибига назвал решение лишь началом процесса. Об этом сообщило Министерство иностранных дел на своем сайте.

Что известно о решении Совета Европы?

В Кишиневе министр иностранных дел Украины принял участие в министерском заседании Комитета министров Совета Европы, во время которого 36 государств мира и Европейский Союз приняли важное решение о судьбе президента России и военного преступника Владимира Путина. Они утвердили расширенное частичное соглашение о создании руководящего комитета Специального суда по преступлению агрессии против Украины.

Андрей Сибига подчеркнул актуальность его создания, напомнив о вчерашнем преступном российском ударе по Киеву, который унес жизни 24 человек, среди них 3 детей.

Подобно Нюрнбергскому трибуналу 80 лет назад, этот Специальный трибунал в Гааге восстановит справедливость на руинах войны,

– подчеркнул министр.

Он рассказал, что инфраструктура ответственности будет состоять из трех элементов: самого спецсуда, Международной компенсационной комиссии и Реестра убытков.

Что сказал Андрей Сибига о создании трибунала?

Глава МИД сказал, что моральное основание Европы и мира будет восстановлено только после справедливого наказания российской агрессии против Украины. Он считает, что это вопрос справедливости, доверия и достоинства.

Стран-участниц станет больше. Появятся помещения в Гааге. И будут приговоры. Это нужно Украине. Это нужно Европе. И этот Трибунал нужен даже самой России,

– считает Андрей Сибига

Министр заявил, что этот международный суд поможет Путину "войти в историю" как преступнику. Также он упомянул имена других российских военных высокопоставленных чиновников: Шойгу, Герасимова, Бортникова, Золотова, Медведева, Патрушева, и других.

По словам главы МИД, была пройдена точка невозврата – Специальный трибунал стал юридической реальностью. Он напомнил, что через год после принятия политического решения во Львове утверждено имплементационное соглашение, что по скорости для международного уголовного правосудия является настоящим юридическим рекордом. Министр отметил, что это только начало на пути к справедливости.

Ответственность никогда не станет предметом компромиссов. Справедливость - это неотъемлемый элемент длительного мира,

– заявил Андрей Сибига.

