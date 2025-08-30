Международный юрист, научный сотрудник Кельнского университета Глеб Богуш отметил в эфире 24 Канала, что драгоценное время было потеряно. Несмотря на это, решение о новом спецтрибунале является успехом украинской дипломатии.
Какие ограничения имеет спецтрибунал?
К сожалению, этот успех является очень ограниченным, потому что он кардинально не изменит ситуацию. Нужен механизм, чтобы судить россиян, белорусов и всех, кто был причастен к агрессии против Украины. К сожалению, поддержки для такого решения пока нет.
Даже сейчас, когда есть соглашение, ратифицирован договор – ситуация не изменилась. Большого интереса, энтузиазма я пока не вижу. Кроме этого, трибунал имеет очень много ограничений,
– сказал Глеб Богуш.
Стоит понимать, что агрессия – это преступление лидера государства, который решает на кого-то напасть. Но этот трибунал почему-то не может заочно выдвигать обвинения Путину. Европа фактически дает иммунитет российскому диктатору.
"Трибунал будет зависеть от украинской власти, в частности от Генерального прокурора. Он не сможет сам инициировать определенные расследования, а должен соглашаться или нет с тем, что передает прокуратура. Такого в Международных судах никогда не было", – подчеркнул Глеб Богуш.
Из-за этого возникают определенные угрозы, потому что МУС должен иметь определенную автономию. Также стоит заметить, что правосудия и мира не будет, пока ситуация внутри России не изменится.
Трибунал для России: что известно
- Соглашение о создании Специального трибунала для России подписали в Страсбурге Владимир Зеленский и Генсек Совета Европы Ален Берсе. Он предусматривает привлечение к ответственности тех, кто нарушал Устав ООН. Поскольку Международный суд имеет ограниченную юрисдикцию, то спецтрибунал призван устранить этот пробел.
- Трибунал будет действовать в рамках Совета Европы. С его помощью хотят привлечь к ответственности должностных лиц высокого уровня, которые совершали преступления против Украины. Также планируется создание специального реестра убытков.
- Заметим, что кроме ордера на арест Путина, Международный суд также выдал ордера для бывшего министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Их признали ответственными за причинение вреда гражданским и атаках на мирные объекты, в частности энергетические.