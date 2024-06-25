В сообщении МУС указано, что ордера выдали в контексте войны России против Украины за “вероятные международные преступления”, совершенные с 10 октября 2022 года до 9 марта 2023 года.

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Ордера на арест Шойгу и Герасимова

В понедельник, 24 июня Палата предварительного производства II Международного уголовного суда в составе судьи Росарио Сальваторе Айтали, судьи Серхио Херардо Угальде Годинеса и судьи Хайкеля Бен Махфуда выдала ордера на арест Шойгу и Герасимова.

Как установил МУС, они несут ответственность в причинении вреда гражданскому населению или гражданским объектам.

Палата досудебного расследования II считает, что существуют достаточные основания считать, что оба подозреваемых несут ответственность за ракетные удары, нанесенные российскими вооруженными силами по украинской электрической инфраструктуре по меньшей мере с 10 октября 2022 года по меньшей мере до 9 марта 2023 года,

– указали в МУС.

Отмечается, что в течение этого периода российские вооруженные силы совершили большое количество ударов по электростанциям и подстанциям в разных местах Украины.

Судьи утверждают, что удары были направлены против гражданских объектов, а для тех объектов, которые в соответствующее время могли квалифицироваться как военные, ожидаемый случайный ущерб и убытки, нанесенные гражданскому населению, были бы явно чрезмерными по сравнению с ожидаемым военным преимуществом.

Напомним, что 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, которая является уполномоченным президента России по делам ребенка. Согласно сообщению суда, они причастны к незаконной депортации и перемещения детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Это происходит с 24 февраля 2022 года.