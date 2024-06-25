У повідомленні МКС зазначено, що ордери видали в контексті війни Росії проти України за "ймовірні міжнародні злочини", вчинені з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року.

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Ордери на арешт Шойгу та Герасимова

У понеділок, 24 червня Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду у складі судді Росаріо Сальваторе Айтали, судді Серхіо Херардо Угальде Годінеса та судді Хайкеля Бен Махфуда видала ордери на арешт Шойгу та Герасимова.

Як встановив МКС, вони несуть відповідальність у заподіянні шкоди цивільному населенню або цивільним об'єктам.

Палата досудового розслідування II вважає, що існують достатні підстави вважати, що обидва підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари, завдані російськими збройними силами по українській електричній інфраструктурі щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року,

– вказали в МКС.

Зазначається, що протягом цього періоду російські збройні сили здійснили велику кількість ударів по електростанціях та підстанціях у різних місцях України.

Судді стверджують, що удари були спрямовані проти цивільних об'єктів, а для тих об'єктів, які у відповідний час могли кваліфікуватися як військові, очікувана випадкова шкода і збитки, завдані цивільному населенню, були б явно надмірними порівняно з очікуваною військовою перевагою.

Нагадаємо, що 17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Владіміра Путіна та Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента Росії у справах дитини. Згідно з повідомленням суду, вони причетні до незаконної депортації та переміщення дітей із окупованих територій України до Росії. Це відбувається з 24 лютого 2022 року.