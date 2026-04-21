Политолог Игорь Рейтерович озвучил 24 Каналу мнение, что позиция Радева по Украине будет более нейтральной. Потому что Болгария зависит от денег ЕС еще больше чем Венгрия.

Как Радев будет действовать относительно Украины?

Игорь Рейтерович отметил, что Радев неоднократно подчеркивал, что не планирует блокировать на уровне ЕС какие-то решения по Украине. Но, например, у него есть сомнения относительно военно-технического сотрудничества между Украиной и Болгарией.

Есть пример Роберта Фицо. Когда он стал премьер-министром Словакии, то государство прекратило поставлять Украине определенное оружие, которое предоставляло предыдущее правительство. Однако были подписаны контракты на изготовление оружия в Словакии для Украины. Болгарский ВПК также сейчас в значительной степени ориентирован на Украину.

Думаю, эти заказы никто не будет отменять. Потому что Болгария гораздо больше зависит от денег ЕС чем Венгрия. Играть в эти игры – это стрелять себе в колено изначально. Поэтому я не исключаю, что будут определенные вещи, связанные с позицией Болгарии. Но не думаю, что это будет позиция, приближенная к Орбану или даже к Фицо. Скорее всего, пока она будет более нейтральной,

– предположил политолог.

Например, как в Чехии. Когда говорилось о кредите Украине на 90 миллиардов евро, то премьер Андрей Бабиш сказал, что не будет принимать в этом участие. Но он ничего не блокировал. Отношения между Украиной и Чехией продолжаются. Вероятно, с Болгарией будет подобная ситуация.

Думать о том, что Россия начнет использовать Радева в своих интересах – это не знать ситуацию в Болгарии. Она очень зависит от ЕС. Поскольку Радев не является антиевропейцем, евроскептиком, не думаю, что он сейчас начнет играть роль "троянского коня России" в ЕС. Потому что это не пойдет на пользу Болгарии,

– считает Рейтерович.

Однако, по его словам, Украине надо работать над тем, что налаживать отношения с новой властью Болгарии.

Обратите внимание! Издание The Washington Post пишет, что Россия может получить новый плацдарм в Европе после проигрыша Виктора Орбана. Румен Радев одержал победу на выборах в Болгарии. Поэтому Москва может попытаться усилить свое влияние в пределах ЕС, что может негативно повлиять на Украину. С другой стороны, экономика Болгарии очень зависит от финансирования Евросоюза. По мнению аналитиков, маловероятно, что Радев будет действовать, как Виктор Орбан. Это может сдержать болгарского политика от откровенного шантажа ЕС. Если Радев будет иметь более радикальную пророссийскую позицию после прихода к власти, то может столкнуться с протестами со стороны своих избирателей.

