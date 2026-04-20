19 апреля в Болгарии состоялись седьмые внеочередные и восьмые за последние 5 лет выборы – болгары выбирали парламент и выбрали себе нового спасителя нации.

Им стал недавний глава государства Румен Радев, который бросил президентство и получил со спешно собранной политсилой очень уверенную победу, которая теперь создаст монобольшинство в парламенте, а самого Радева назначит новым премьером.

Украине бы не было к этому никакого интереса, если бы господин Радев не был пророссийским политиком с откровенно русофильскими взглядами. Если бы он жил в Украине, то точно бы имел клеймо "ватника", от которого не спасло бы обучение в США и звание натовского генерала. Поэтому сейчас есть небезосновательные опасения, что он станет заменой выбывшему венгру Орбану в роли той самой "мыши", которая обслуживает российского "льва".

Насколько эти опасения реальны, как долго продержится новое правительство в стране, где главной политической приметой является "временность", – объясняет 24 Канал и наш постоянный эксперт – лидер Think-Tank-сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко.

Читайте также Пророссийская партия побеждает: чем Радев "купил" избирателей в Болгарии

Что известно о выборах в Болгарии и как на них выиграл Радев?

О ходе избирательной кампании в Болгарии 24 Канал уже писал, обращая внимание на влияние российской пропаганды и адженды в целом. Впрочем, как ни старались агенты влияния Москвы, главной темой все же была не российская адженда, а тяжелое экономическое положение страны.

Болгария – одна из беднейших стран Евросоюза, которая уже много лет живет в постоянном кризисе. Собственно, он и стала причиной кризиса политического и постоянных выборов.

В этой ситуации лучше всего сообразил президент Болгарии Румен Радев. Политическое устройство страны не дает ему много власти, она сосредоточена в руках премьер-министра, которого выбирают из числа победителей парламентских выборов. Впрочем, Радев, не имея практической власти, оказался не связан и с провалами различных правительств, все время как бы оставаясь над схваткой и собирая политический капитал.



Цвета кампании, которые когда-то похоронили политические амбиции Арсения Яценюка, сейчас поспособствовали победе Румена Радева / фото Радио Свобода

В январе 2026 года он отрекся от президентства и пошел на очередные внеочередные выборы, создав в спешке собственную политическую силу – коалицию под названием "Прогрессивная Болгария".

Собранная в спешке политсила сразу стала фаворитом гонки. Залогом стали личные рейтинги Радева и удачная кампания с хорошо известной стратегией о "конце эпохи бедности" и ожидания весны – той самой, когда "сажать будем".

Дмитрий Корниенко напоминает, что накануне апрельских выборов социология единодушно отдавала победу "Прогрессивной Болгарии", но итоговый вариант удивил даже ее лидера Румена Радева, не говоря уже обо всех остальных.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитического центра Resurgam Даже сам Радев не ожидал такого результата, потому что в момент закрытия участков он заявил, что планирует правительство в меньшинстве и не ожидал, что будет монобольшинство... Партия Радева агрегировала в себе весь протестный электорат, который не ходил на выборы. А также забрала голоса социалистов и ультраправых. Причем очень парадоксально, потому что "Возрождение" – это ультраправая партия, а "Прогрессивная Болгария" – скорее левая, левоцентрическая социалистическая партия.

"Прогрессивная Болгария" взяла почти 45% голосов, что дает ей 135 – 140 мандатов. Этого количества достаточно для создания монобольшинства.

Народное собрание Болгарии представлено 240 депутатами и партия Радева для формирования правительственной коалиции не нуждается в союзниках (ими считалась пророссийская ультраправая партия "Возрождение").

Второе и третье место заняли представители проевропейских демократических сил, которые станут основой парламентской оппозиции.

К теме Радев сделал первое заявление после победы на выборах в Болгарии

Нынешняя диспозиция делает лишним союз партии Радева с "Возрождением" и не дает этим двум политсилам совокупно конституционного большинства. Для него необходимо будет договариваться с проевропейскими блоками.

Результаты выборов в Болгарии 19 апреля 2026 (по состоянию на 13:00, обработано 98.33% протоколов)

"Прогрессивная Болгария" – 44,68%

ГЕРБ-СДС – 13,37%

ПП-ДБ – 12,75%

Почему болгары проголосовали за Радева?

Результат выборов – большая победа Радева, но, по мнению Дмитрия Корниенко, ему рано почивать на лаврах.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитического центра Resurgam Радеву предоставлен большой мандат. И с одной стороны кажется, что он достаточно стабилен, потому что это монобольшинство. С другой стороны ... это достаточно тонкая грань, что позволяет ему внедрять различные изменения, но при этом он пришел на достаточно популистских лозунгах борьбы с олигархией и от него будут ожидать "быстрых посадок". Он отрицал поднятие налогов, что было одной из причин протестов в Болгарии, хотя Болгария сейчас переживает тяжелый экономический кризис.



Как он будет выходить без привлечения средств, это один из вопросов. Радеву потребуются деньги (для реформ). Их он может получать от Европейского Союза. Если он не получает деньги, то мандат доверия, который ему не дали, очень быстро сменится гневом электората, учитывая политическую нестабильность в Болгарии.

Интересно, что последняя такая мощная победа на выборах в Болгарии состоялась ровно 29 лет назад. Тогда 19 апреля 1997 года на выборах победили Объединенные Демократические Силы, получив 137 мест и сформировав правительство Костова, который провел реформы и проложил стране путь в ЕС.

Нынешний ультимативный победитель считается евроскептиком и имеет симпатии к России. Поэтому в экспертных кругах есть большие опасения насчет превращения Радева в нового Орбана, который недавно потерпел политическое фиаско, потеряв как политическую гибкость, так и доверие не только венгров, но и россиян.

Обратите внимание Россия выращивает нового союзника в ЕС после поражения Орбана в Венгрии

Теперь благодаря сливам разговоров Орбана и его подчиненных миру известно, что они фактически были обслугой Путина и его "троянским конем" в ЕС, с целью любой ценой навредить Украине, заблокировав как процесс евроинтеграции, так и предоставление необходимых для выживания кредитов. Прежде всего – согласованного еще в декабре 2025 года кредита на 90 миллиардов евро.

Стоит ли рисковать и становиться болгарским Орбаном?

Захочет ли Радев быть таким Орбаном и имеет ли для этого желание и возможности – вопрос открытый. Но здравый смысл и политический прагматизм подсказывают, что этого не произойдет.



Продолжить дело Орбана Радеву будет проблематично / фото агентство Синьхуа

По мнению Дмитрия Корниенко, это возможно, но точно не будет первоочередным приоритетом, ведь вся логика политической кампании Радева была связана с преодолением внутренних проблем с экономикой и борьбой с коррупцией. При этом политик "твердо и четко" пообещал не повышать налоги.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитического центра Resurgam Радев сконцентрируется на внутренних вопросах – от него ожидают быстрых решений, потому что он пришел на популистских лозунгах... Он должен показать результат. Как он покажет результат деолигархизации страны, "посадок", выхода из кризиса без поднятия налогов, стимулирования экономики, которое может обеспечить только приток инвестиций, которые находятся только в Европе, потому что другие международные актеры, кроме Кремля (который сейчас имеет проблемы с бюджетом) не будут финансировать выход из кризиса Болгарии.



Сейчас выборы позволили выйти из политического кризиса, потому что будет сформировано монобольшинство и не будут разрушаться коалиции, чтобы приводило к досрочным выборам. Но экономические проблемы Болгарии никуда не делись. Это одна из самых бедных стран Европы с худшими показателями сейчас.

Успех спасительных реформ, которые задумал Радев, возможен лишь при условиях, если Болгарию возьмет на буксир Евросоюз и предоставит истощенной и обнищавшей стране свою помощь. В этой ситуации Радеву точно не подходит быть "Орбаном".

Это, собственно, не подходит и самому Орбану, даже учитывая то, как Россия его предала, заявив после выборов 12 апреля, что Венгрия – недружественное к России государство.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитического центра Resurgam Если бы Орбан победил на выборах, сейчас мы бы имели катастрофу, потому что Орбан бы склеил этот евроскептический промосковский блок. Но сейчас я скорее рассматриваю Радева как нечто подобное Бабишу (новому чешскому премьеру, – 24 Канал), который является проблемой, которую в конце концов можно решать.

Эксперт напоминает, что репутация Радева как пророссийского политика появилась не на пустом месте, но призывает не переоценивать влияние Москвы.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитического центра Resurgam Популярность Радева росла именно на дестабилизации, на перевыборах постоянных. Он создавал партию в момент, когда социология начала показывать, что он единственный политик с положительным сальдо доверия. Когда рушились коалиции – это происходило не само собой, они не могли прийти к политическому согласию по развитию страны. Но также разрушались из-за различных сливов записей, которые связывали с российскими спецслужбами. И все это играло на руку Радеву... В его окружении есть пророссийские силы, но он вряд ли сам является российской марионеткой.



Там не такая зависимость, как у Орбана. Тот в какой-то момент стал настолько зависим от дешевых энергоресурсов и внешней поддержки из Кремля, что фактически стал марионеточным правительством. Радев скорее имеет контакты, имеет свое определенное видение, влияния промосковские. Но в моменты, когда ему будет выгодно, он будет Европейскому Союзу подыгрывать. Это не будет такой "принципиальный Орбан", который будет все блокировать, увидев приписку, что это что-то в интересах Украины или что-то вроде этого.

Но есть и другие моменты. Потому что Болгария – не Венгрия. Страна не настолько зависима от России, чтобы полностью под нее ложиться. Зато с Украиной София имеет давние и прочные связи. Болгария уже много лет помогает украинскому оборонному сектору и неплохо на этом зарабатывает, поэтому возможное сворачивание такого сотрудничества – прямой выстрел в ногу. И путь к неизбежному повышению налогов, которые Радев "прогрессивно" обещал не повышать.

К теме Украина и Болгария подписали соглашение по безопасности минимум на 10 лет

Учитывая все эти моменты стоит признать победу "прогрессистов" не предательством, а путем к решению длительного политического кризиса в Болгарии. Румен Радев получил большой вотум доверия и теперь должен провести реформы. Путь этот точно не будет легким, а в Болгарии приверженность электората – вещь очень изменчивая.

Об этом может рассказать, бывший местный царь Симеон II – он эффектно победил в 2001 году на выборах и стал премьером, а уже в 2009-м его партия имела лишь 3% голосов и вообще пролетела мимо Народного Собрания.

В наше время процесс девальвации бывших кумиров ускорился и сейчас исчисляется не годами, а уже месяцами. Яркий пример – болгарские социалисты ("БСП – Объединенная левица"), которые по итогам выборов-2026 впервые в современной истории государства не попали в парламент.



Прагматизм – путь к успеху реформ в Болгарии после. Популисту Радеву этот рецепт известен / фото НАТО

Поэтому, чтобы не повторить путь предыдущих правительств, которые редко когда держались более 6 – 9 месяцев, новому премьеру придется отложить предвыборный популизм и взяться прагматично вытаскивать страну из болота. Для этого точно не стоит ссориться с ЕС и портить отношения с Украиной, сотрудничество с которой дает немалый экономический рост.

По мнению эксперта, Румен Радев как будущий премьер Болгарии, скорее всего, в вопросе кредита для Украины выберет путь, который ему указал победитель парламентских выборов в Венгрии – Петер Мадьяр.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитического центра Resurgam Мадьяр сейчас заявляет, что готов разблокировать кредит Украине не потому, что он этого хочет, а потому, что это уже согласовано было непосредственно Орбаном. Он перекладывает ответственность за решение на Орбана, а сам якобы просто выполняет уже утвержденное решение. Проблема сейчас в техническом моменте, а политически же решение было утверждено.

При этом Корниенко предполагает, что Радев попытается выторговывать себе "исключение" от ЕС, но сделать это будет непросто, ведь так можно поссориться с Брюсселем и не получить деньги на спасение экономики Болгарии.

Дмитрий Корниенко политолог, основатель аналитического центра Resurgam Сейчас Болгария участвует в кредите (для Украины на 90 миллиардов евро, – 24 Канал). Орбан его просто блокировал, потому что должен был блокировать. Радев теоретически может сказать: "Мы участвуем в этом финансировании, но у нас нет средств, все средства для Болгарии – Болгария превыше всего"; И в конце концов, требовать переиграть правила предоставления этого кредита. Но, стоит понимать, как мы сейчас ожидаем, пока в Венгрии сформируется правительство новое, так же будем ожидать, пока сформируется в Болгарии новое правительство. Это старое правительство брало обязательства перед ЕС. То есть в случае отказа Радева это может означать конфликт прямой с Брюсселем, потому что ЕС обвинит Болгарию и Радева в том, что он нарушает уже согласованные договоренности.



Для Радева важно поддерживать определенный баланс. Несмотря на то, что он евроскептик, но это те евроскептики, которые на внутреннем рынке критикуют, а на внешнем выжидают, чтобы получить определенные дотации, бороться за них.

Похоже, Радев все эти риски осознает, поэтому уже пообещал, что не будет использовать право вето Болгарии на блокирование помощи Украине от ЕС. Будем надеяться, что своего слова генерал-майор запаса будет придерживаться.