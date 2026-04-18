Об этом пишет The Washington Post.

Что Россия ожидает на выборах в Болгарии?

По данным журналистов, Россия уже имела опыт вмешательства в избирательные процессы в Болгарии. Накануне нынешней кампании активизировалась сеть аккаунтов в соцсетях, которые продвигают политическую силу Румен Радев – одного из фаворитов на пост премьера, которого считают лояльным к Кремлю. Аналитика Sensika Technologies показала, что контент с хэштегом #rumenradev публиковали в десятки раз активнее, чем материалы в поддержку его основных конкурентов.

Бывший посол Болгарии в России Илиан Василев отмечает: Кремль стремится компенсировать потерю союзников в ЕС после потери позиций Орбана. Подобные опасения высказывают и эксперты, в частности директор Центра изучения демократии Мартин Владимиров, который не исключает координированную кампанию влияния.

Что из себя представляет Радев?

Политический проект Радева – коалиция "Прогрессивная Болгария" – появился всего несколько месяцев назад, но быстро набрал поддержку. Он активно использует свой имидж антикоррупционного лидера после протестов, приведших к падению правительства. В то же время, по оценкам аналитиков, даже в случае победы ему придется формировать коалицию, что ограничит возможности действовать как полноценный союзник Москвы в ЕС.

Различные опросы показывают, что "Прогрессивная Болгария" имеет высокие шансы на победу. Второе место занимает партия ГЕРБ.

Радев уже давно поддерживает Кремль. Он выступает против соглашения о безопасности, которое временное правительство Болгарии подписало с Украиной в прошлом месяце, а также против вступления страны в еврозону. Он апеллировал к православности Болгарии, говорил, что страна "может стать важным звеном для восстановления отношений с Россией".

Эксперты сходятся во мнении: Болгария вряд ли станет "второй Венгрией".

"Радев никогда ничего не будет блокировать. Во-первых, у Радева не будет собственного правительства. Чтобы противостоять 26 государствам-членам, нужна достаточно большая сила. Болгария может легко войти в пророссийский блок. Проблема в том, кто будет возглавлять этот блок", – сказал журналистам болгарский политолог Иван Крастев.

Болгарские политики склонны к большей осторожности из-за своей зависимости от финансирования ЕС. Впрочем, страна может внесли свой вклад в дестабилизацию Евросоюза.

