Избирательная кампания в Болгарии выходит на финишную прямую. Выборы состоятся 19 апреля 2026 года. Их особенностью, как и особенностью многих предыдущих, является большая роль российской пропаганды.

Она в Болгарии чувствует себя очень уютно, как бы сказала героиня популярного мема “по-домашнему”.

Коллеги из Insight News провели обстоятельный анализ активности медийных агентов влияния россиян в Болгарии в марте 2026 года и выделили основные нарративы, которые Россия пытается засевать в головах болгарских избирателей. 24 Канал рассказывает основные детали расследования.

Как работает российская пропаганда в Болгарии?

Российская пропаганда в стране действует на двух уровнях.

На первом уровне расположены два СМИ, функционирующие как прямые продолжения российского государственного медиа-аппарата.

News Front Bulgaria (bgr.news-front.su) зарегистрирован в оккупированном Россией Крыму и работает через болгарский домен, что является прямым нарушением санкций ЕС. Он не претендует на звание независимого болгарского СМИ.

Это российский государственный медиапродукт с болгарским адресом. Pravda Bulgaria (bulgaria.news-pravda.com) – прямой болгароязычный клон российских государственных СМИ, который агрегирует контент из связанных с Кремлем Telegram-каналов в режиме реального времени и публикует его без редакционного вмешательства.

Оба сайта существуют с одной целью: предоставить российским государственным нарративам местный почтовый штемпель, чтобы они выглядели так, будто происходят из Болгарии, а не из Москвы.

На втором уровне – болгарские СМИ, которые имеют прокремлевскую ориентацию, но работают с большей редакционной независимостью и, что самое важное, пользуются большим доверием среди болгарских читателей, которые могут отвергнуть первый уровень как явно иностранный.

К ним относятся:

kritichno.bg,

big5.bg,

24may.bg,

rns.bg,

trud.bg,

оппозиция.bg,

wow-media.bg,

epicenter.bg,

rusofili.bg,ppvo.bg.

Эти СМИ адаптируют, переосмысливают и усиливают дружественные Кремлю нарративы, добавляя болгарские голоса, болгарские примеры и болгарский политический контекст. На момент, когда нарратив проходит этот второй уровень, он не содержит никаких видимых следов того, откуда он начался. Он читается как внутриполитический комментарий.



Митинг сторонников Путина и России в болгарском городе Казанлык / Фото BGNES

Первый уровень дает российский государственный контент с минимальными изменениями. Второй уровень создает нечто более изящное: контент, который отражает российские нарративные выводы, одновременно упаковывая их на языке болгарских образов, болгарской истории и болгарской избирательной политики.

Первый уровень легко идентифицировать и отбросить. Второй уровень значительно труднее отделить от легитимной политической мысли, что именно и делает его более эффективным.

Под апрельские выборы Россия в болгарском информационном пространстве продвигает 5 основных нарративов.

Нарратив №1: "Россия – наш освободитель, Брюссель – наш новый оккупант"

Древнейший и наиболее культурно укоренившийся нарратив в сети не функционирует преимущественно через текущие события. Он действует через историю и основополагающий национальный миф Болгарии: освобождение от пяти веков османского правления в русско-турецкой войне 1877 – 1878 годов.

Каждый болгарский ребенок узнает, что русские солдаты погибали за болгарскую свободу. Задача прокремлевской сети заключается в том, чтобы эта история ощущалась непосредственно связанной с голосованием по членству в НАТО, санкций ЕС и российско-украинской войны.

3 марта, День освобождения Болгарии, является ежегодной точкой активации этого нарратива, и 2026 год не стал исключением.

Структурная функция этого нарратива в избирательной кампании заключается в том, чтобы выбор 19 апреля воспринимался как цивилизационный, а не политический. Вы голосуете не за партию. Вы решаете, принадлежит ли Болгария народу, который ее освободил, или новым оккупантам, которые пришли на смену старым.

Нарратив №2: "НАТО сделало Болгарию мишенью, а не защищенным союзником"

Второй нарратив является самым эффективным на собственное усмотрение, поскольку не требует абстракции. Он не требует от болгар беспокоиться о геополитике. В нем утверждается, что геополитика уже дошла до их порога в виде американских военных самолетов на болгарской земле и болгарских военных кораблей, отправленных в воды, которые могут стать полем боя.

Непосредственным толчком стали удары США по Ирану в феврале 2026 года. За считанные дни болгарская прокремлевская сеть превратила иностранную военную операцию в чрезвычайную ситуацию во внутренней безопасности.

Аргумент о том, что членство в НАТО создает угрозы, а не устраняет их, является постоянной чертой программ российских государственных СМИ с 2022 года, и болгарский канал применяет его с локальной точностью: не абстрактные предупреждения о превышении полномочий альянса, а конкретные болгарские самолеты, конкретные болгарские фрегаты и конкретные болгарские выборы, на которых кандидаты, которые обещают выход, представлены как единственный рациональный выбор.



Пророссийский митинг в Софии, 21 марта 2022 года / Фото BGNES

Нарратив №3: "Каждый лев, присланный в Киев, крадется у болгарских пенсионеров"

Болгария – самое бедное государство-член Европейского союза. Это не пропагандистское утверждение. Это статистический факт, и это сырье, на котором построен третий нарратив.

Аргументация достаточно проста, чтобы поместиться на предвыборном плакате: "Деньги, идущие в Украину, – это деньги, которые не идут в болгарские больницы, школы и пенсионеркам. Поддержка военных усилий – это не солидарность. Это кража у болгарского народа, санкционированная политиками, которые служат иностранным интересам, а не собственным гражданам".

Лев – традиционная денежная единица Болгарии, в начале 2026 года страна официально перешла на евро в рамках углубления интеграции с ЕС, но название старых денег до сих пор широко используется в быту.

Сеть подкрепляет это параллельным аргументом: "санкции, наложенные на Россию, вредят не Москве; они вредят Софии".

Этот нарратив работает, потому что не требует от болгар любить Россию. Он лишь просит их возмущаться на политиков, которые делают их беднее, и связывать это возмущение с прозападной внешней политикой страны. Эта связь, однажды установленный, не требует дальнейших аргументов.

Нарратив №4: "Патриот и коллаборационист"

Четвертый нарратив является наиболее оперативно точным. Он имеет две неразделимые половины.

Первая – это систематическое конструирование прокремлевских кандидатов, прежде всего бывшего президента Румена Радева, чья коалиция "Прогрессивная Болгария" лидирует во всех опросах, а также Костадина Костадинова и его партии "Возрождение", как якобы "единственных настоящих национальных голосов, оставшихся в Болгарии".

Вторая – это скоординированная дискредитация исполняющей обязанности президента Илианы Йотовой, первой женщины, занявшей высший пост в Болгарии, которую пропагандисты изображают как нелегитимного иностранного агента, которого необходимо политически устранить, прежде чем она сможет консолидировать какую-либо независимую власть.

Две операции происходят одновременно, через те же каналы, направленные на достижение одного и того же результата выборов.

Архитектура этого нарратива разработана для создания определенной электоральной геометрии: один кластер кандидатов представлен как защитники суверенитета, одна институция представлена как нелегитимная, а каждый проевропейский голос переосмысливается как иностранный агент.

Цель состоит не в том, чтобы убедить неопределившихся избирателей аргументами. Она призвана сформировать эмоциональный ландшафт еще до того, как будет подан какой-либо бюллетень.

Нарратив №5: "Запад оставит Болгарию один на один"

Пятый нарратив работает в другом регистре, нежели другие. Там, где нарративы с первого по четвертый порождают страх и возмущение по поводу настоящего, этот порождает экзистенциальную тревогу по поводу будущего.

Аргумент заключается в том, что структуры западных альянсов фрагментируются, что американская преданность европейской безопасности является условной и ненадежной, и что Болгария, как самый бедный и наиболее геополитически уязвимый член ЕС, первой будет принесена в жертву, когда Вашингтон решит, что его интересы лежат в другом месте.

Логический вывод, который остается неявным, но безошибочным, заключается в том, что Болгария должна обеспечить свою позицию, прежде чем наступит время отказа, и единственным реалистичным партнером является Россия.

Электоральная функция этого нарратива является точной. Он не требует от болгарских избирателей поддержки России. Он лишь требует от них вывода, что западные гарантии безопасности ничего не стоят, что политики, поставившие на нее будущее Болгарии, были опасно наивными, и что кандидаты, предлагающие нейтралитет и диалог с Москвой, не являются пророссийскими идеологами, а прагматичными реалистами, реагирующими на факты.

Такая переформулировка, если ее принять, превращает голос за Радева или Костадинова из прокремлевского выбора в самозащитный.

В чем заключается стратегия Кремля?

Каждый из пяти нарративов можно охарактеризовать как политическое мнение, оспариваемое, возможно однобокое, но не нелегитимное по своей сути.

Вместе они образуют полную избирательную стратегию, разработанную для достижения определенного результата 19 апреля:

Первый нарратив основывает всю операцию на историческом мифе, который большинство болгар усвоили, прежде чем они стали достаточно взрослыми, чтобы ставить его под сомнение, заставляя голосование восприниматься как цивилизационный, а не политический выбор.

Второй нарратив превращает членство в НАТО из гарантии безопасности в физическую угрозу, заставляя выход восприниматься как рациональный выбор самозащиты.

Третий нарратив превращает геополитическую позицию в недовольство за кухонным столом, используя рост цен на топливо, расходы на оборону и санкции, чтобы сделать союз с Западом особенно дорогостоящим.

Четвертый нарратив создает кандидатов, которых Москва хочет победить, и наносит ущерб институциональной фигуре, которая больше всего способна обеспечить противовес.

Пятый нарратив вводит экзистенциальное измерение: даже если бы болгары были готовы принять расходы и риски союза с Западом, сам Запад распадается и не будет рядом, когда это будет нужно.

Показательно, что ни один из этих нарративов не требует от болгарских избирателей любить Россию. Они лишь просят избирателей не доверять своим институтам, бояться их союзов, возмущаться их политиками и чувствовать исторический долг перед страной, которая активно переписывает эту историю в собственных интересах.

Но этого достаточно. Избирателю, который чувствует цивилизационное влечение к России, боится НАТО, возмущается правительством и считает, что Запад в конце концов покинет Болгарию, не нужно объяснять, как голосовать. Вывод напрашивается сам по себе.

Выборы в Болгарии 19 апреля 2026 года не должны быть решены российской пропагандой. Их решат шесть с половиной миллионов болгар, которые воспользуются своим демократическим правом. Но информационная среда, в которой эти избиратели делают свой выбор, систематически и намеренно формируется сетью, которая не является нейтральной по результатам и имела минимум три недели, чтобы выполнить свою работу.