19 апреля в Болгарии состоятся восьмые парламентские выборы за последние 5 лет. На этот раз ставки выше, чем когда-либо: бывший президент-русофил оставил свой пост ради премьерского кресла, а кремлевская медиасеть уже работает на полную мощность.

В случае, если этот хитрый план сработает, ЕС может получить нового "троянского коня" то ли вместо, то ли в дополнение к Орбану, а Украина рискует потерять надежного партнера по безопасности, которым стала Болгария за последние годы.

24 Канал подробно анализирует риски и фокусируется на гибридных усилиях России по промо своего топового агента влияния.

Читайте также Болгарию впервые возглавила женщина: что известно об Илиане Йотовой

Почему в Болгарии снова будут выборы?

Болгария входит в 2026 год с хронической болезнью, которую не удается вылечить уже 5 лет: ни одна коалиция не может продержаться достаточно долго, чтобы стать настоящим правительством.

Очередной эпизод этого кризиса начался осенью 2025-го, когда правоцентристская коалиция во главе с ГЕРБ, в которую входили "Болгарская социалистическая партия" и политсила под названием "Есть такой народ", попыталась провести госбюджет с повышением налогов и увеличением социальных взносов.

Ответ улицы не заставил себя ждать. В декабре 2025 года тысячи болгар вышли на протесты в Софии и других городах, требуя судебной реформы и реальной борьбы с коррупцией в самой бедной стране Евросоюза.

Все в этом правительстве является чрезвычайно дерзким. Бесстыдным. Именно такое высокомерное поведение определяет это правительство,

– говорил на одной из акций 48-летний продавец Шишман Николов.



Карикатуры на плакатах правящих лидеров среди десятков тысяч людей на улицах столицы Болгарии, 18 декабря 2025 / AP / Valentina Petrova

Правительство сначала отозвало скандальный бюджет, но это уже не спасало ситуацию: 11 декабря 2025 года премьер Росен Желязков подал в отставку.

Президент Румен Радев провел консультации с парламентскими фракциями, но ни одна из них не смогла или не захотела сформировать дееспособное правительство. 16 января 2026 года Болгария официально пошла на досрочные выборы, уже восьмые с 2021 года. Вскоре после этого господин Радев объявил о собственной отставке с президентской должности, передав полномочия вице-президенту Илияне Йотовой, которая стала первой женщиной-главой государства в истории страны.



Румен Радев и Илияна Йотова / Фото zonanews.bg

11 февраля Йотова назначила заместителя председателя Национального банка Болгарии Андрея Гюрова временным премьером для подготовки к выборам. Состав временного кабинета отметился несколькими символическими шагами: в правительство вернулась Надежда Нейнская, которая возглавляла МИД еще в 1997 – 2001 годах, а на новую специальную должность вице-премьера по вопросам "честности голосования" назначили активиста платформы "Союз за честные выборы" Стоила Цицелкова. Выборы назначены на 19 апреля 2026 года.

Отставка ради реванша

Решение Румена Радева уйти с президентства стало центральной интригой этих выборов. 9 лет он занимал должность, которая в Болгарии является преимущественно церемониальной, но все это время оставался одним из самых узнаваемых и популярных политиков страны. 19 января 2026 года он сложил полномочия, а уже вскоре подтвердил намерения баллотироваться в парламент. В начале марта Радев зарегистрировал коалицию "Прогрессивная Болгария" для участия в выборах.

Социологи отреагировали мгновенно. В середине февраля два болгарских агентства провели параллельные исследования. Market Links дало гипотетической партии Радева 25,6% поддержки – почти вдвое больше результата ГЕРБ (15,4%). Агентство Myara оказалось еще более оптимистичным в отношении бывшего президента: 33,3%. Для партии, которая на момент опроса не имела ни официального названия, ни программы, ни подтвержденных членов, это были потрясающие цифры.

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Владимир-Назарий Гавриш объясняет феномен тремя факторами.

Во-первых, Радев является новым лицом на парламентской арене, а избиратели, уставшие от бесконечной коалиционной нестабильности, именно этого и ищут.

Во-вторых, он имел стабильно высокий уровень доверия на протяжении всего президентства.

В-третьих, и это самый опасный момент, его партия до сих пор не имеет конкретной программы, что оставляет простор для самых разнообразных ожиданий.

Отсутствие программы является одновременно и слабостью, и преимуществом. Часть избирателей видит в Радеве умеренного евроатлантиста, который не будет разрушать отношений с Западом, но и не будет углублять интеграцию. Другая часть рассчитывает на что-то ближе к модели Орбана: изоляционизм, балансирование между Москвой и Брюсселем, блокирование любой помощи Украине в обмен на "плюшки".

Оба лагеря будут голосовать за одного и того же человека, пока программа не будет обнародована. При этом где-то на периферии общественного внимания остается тот факт, что Радев – пророссийский политик и он может изображать из себя любого, но сути это не изменит.

Коалиционная арифметика и что она означает для Украины?

Первое место в избирательной гонке не гарантирует власть. Радеву нужны коалиционные партнеры.

Проевропейские силы, прежде всего блок "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария" (ПП-ДБ), оказываются в патовой ситуации: союз с Радевым для них равносилен политическому самоубийству с точки зрения собственного электората. Зато вполне реальными партнерами для новой коалиции выглядят "Болгарская социалистическая партия", если, конечно, преодолеет 4-процентный барьер, и откровенно пророссийская партия "Возрождение" Костадина Костадинова.



Костадин Костадинов во время протеста против визита министра обороны США, март 2022 года / Фото Getty Images

Стоит отметить: появление пророссийского Радева в избирательном процессе фактически "съедает" электорат "Возрождения". Сейчас рейтинг партии Костадинова упал до 4,5%, и впервые за годы существования эта политсила рискует не преодолеть проходной барьер. То есть Радев перетянул к себе немалую часть пророссийского электората, и именно это делает его более опасным, чем откровенный радикал: он апеллирует к широкой аудитории, тогда как Костадинов остается нишевым игроком.

Гавриш в своем анализе для "Европейской правды" рассматривает два основных сценария развития событий после выборов.

Первый – умеренный евроатлантизм

Радев сохраняет членство Болгарии в НАТО и ЕС, но блокирует любое дальнейшие углубление интеграции, двигаясь в сторону венгерской модели Орбана. Коммерческая продажа болгарского оружия Украине при этом сценарии теоретически возможна, хотя и не гарантирована.

Второй – умеренная русофилия

Он предусматривает открытое сближение с Москвой и Пекином, блокирование помощи Украине как в двустороннем формате, так и в рамках ЕС, подрыв евроинтеграционного курса страны.

Эксперт отмечает: даже первый, относительно мягкий сценарий является плохой новостью для Украины, поскольку соглашение по безопасности между двумя странами, которое ждет подписания с декабря 2024 года, в любом случае останется заблокированным.

Третий сценарий – орбанизация Болгарии

Если "Прогрессивная Болгария" формирует коалицию вместе с БСП и "Возрождением", это фактически будет означать остановку любой помощи Украине как в рамках ЕС, так и на двустороннем уровне. При этом Болгария получит еще один мощный инструмент блокирования в самом сердце евроатлантических структур.

Кремль в предвыборном эфире

Пока болгарские партии формируют списки и регистрируют коалиции, параллельный избирательный процесс происходит в медиапространстве. И там все значительно прозрачнее относительно того, кто и что продвигает.

Два издания, непосредственно связанные с Россией, – болгарская версия News Front (bgr.news-front.su) и Pravda Bulgaria (bulgaria.news-pravda.com) – заметно активизировались накануне выборов.

News Front является болгарским подразделением одноименного российского издания, зарегистрированного в оккупированном Крыму в 2014 году и внесенного в санкционный список ЕС в 2022-м.



Оно продолжает работу через болгарский домен как способ обойти санкции ЕС. Издание Pravda Bulgaria функционирует как клон российской "Правды" и агрегирует контент из пророссийских Telegram-каналов – BulgariaZOV, MedvedevVesti, Newsfrontnotes – без какого-либо редакционного фильтра.

3 марта 2026 года, в День освобождения Болгарии от османского ига, оба издания провели скоординированную медийную операцию. В течение нескольких часов они опубликовали десятки материалов,, которые превращали национальный праздник в инструмент предвыборной пропаганды.

Это не единичный эпизод, а стратегия, которую оба издания воспроизводят системно: от вопросов безопасности до языковой политики, от комментариев дипломатов до заявлений болгарских политиков – все вписывается в один и тот же набор нарративов.

Семь "ватных" нарративов для одной аудитории

Анализ публикаций обоих изданий позволяет выделить устойчивые антиевропейские и откровенно пророссийские нарративы,, повторяющиеся независимо от темы конкретной статьи.

"Болгарские политики – марионетки Запада"

Это самый распространенный и универсальный нарратив, который служит рамкой для любой внутриполитической темы. News Front публикует интервью с послом РФ в Болгарии Митрофановой, где она заявляет: "Болгарские политики пытаются угодить своим покровителям, и поэтому усиливается негативная риторика. Видимо, это в значительной степени связано с избирательной кампанией, которая, хоть официально еще и не объявлена, уже началась". Цель очевидна: делегитимизировать весь проевропейский политический класс еще до того, как избиратель придет на участок.

"Народ любит Россию, несмотря на своих политиков"

Этот нарратив конструирует искусственный разрыв между "настоящим народом" и "продажными элитами" – классический механизм дестабилизации демократического представительства. Российский дипломат Митрофанова в том же интервью подчеркивает: "Здесь, в Болгарии, есть особое отношение к России, эти чувства живут в людях, в глубинах их памяти, и ничто не может стереть эти положительные чувства".

Параллельно Pravda Bulgaria публикует результаты телевизионного опроса, где 89% респондентов определили себя как "болгары", а 8% – как "европейцы", подавая это без какого-либо контекста как доказательство того, что народ "отвергает" европейскую идентичность.

"Болгария – мишень из-за принадлежности к НАТО"

После операций США против Ирана News Front опубликовал материал с риторическими вопросами: "Кто, когда и почему дал разрешение на втягивание нас в возможную американскую операцию против Ирана? Президент Йотова должна немедленно созвать СНБО".

Тот же сайт без всякого контекста и официальной позиции Минобороны опубликовал материал об американских военных самолётах, взлетевших ночью из аэропорта Софии: "Четыре самолета ВВС США взлетели этой ночью с выключенными транспондерами из аэропорта Софии". Цель – сеять страх и ностальгию по нейтралитету.

Этот нарратив появляется не случайно именно накануне выборов: страх перед тем, что Болгария становится мишенью из-за собственного членства в НАТО, непосредственно питает электоральную поддержку тех, кто обещает "нейтралитет" и выход из альянса. Такая стратегия несколько лет назад сработала в Словакии, в прошлом году – в Чехии, а также много раз – в Венгрии.

"Россия – освободительница, а не агрессор"

3 марта оба издания систематически инструментализировали национальный праздник. Pravda Bulgaria опубликовала материал без указания автора: "Поздравляю болгарских братьев с Днем освобождения от османского ига. Желаю вам также освободиться от европейского ига".

Членство в ЕС здесь прямо приравнивается к 450 годам османской оккупации. В тот же день заместитель президента ВГТРК Андрей Медведев цитировал Достоевского 1877 года, подкрепляя тезис о "неблагодарности" болгар перед Россией-освободительницей – и Pravda Bulgaria перепечатала это без всякого комментария.

"Антиоружейная риторика под лозунгом "мира"

Любая помощь Украине подается не как поддержка государства-жертвы агрессии, а как сознательное продолжение страданий. News Front публикует материал "Позор и стыд на Шипке", где дипломатическая практика неприглашения посла санкционированной страны на официальные мероприятия подается как "измена" и "выполнение инструкций ЕС": "Или с недавних пор чиновничьи циркуляры отменяют историю?" Логика проста: тот, кто придерживается санкций, предает болгарский народ.

Продвижение маргинала-русофила Костадинова как "настоящего патриота". News Front публикует заявления лидера "Возрождения" без редакционного комментария и с тщательно отобранными заголовками: "Как только нам удалось освободиться от турецкого рабства, освободимся и от рабства мафии и бандитов". Рядом размещены нейтральные цитаты Борисова и Пеевского – лидера ГЕРБ и влиятельного олигарха, партия которого также входила в предыдущую коалицию – но только заголовок о Костадинова содержит готовый предвыборный месседж. Это классическая техника скрытой поддержки через кажущийся баланс.

"Радев – государственник, нынешний президент Йотова – предательница"

Pravda Bulgaria 3 марта предоставила Радеву трибуну для геополитических заявлений, представляя его как "бывшего президента Болгарии (2017 – 2026) и лидера новосозданной коалиции "Прогрессивная Болгария'" – без всякой редакционной дистанции. Параллельно News Front атаковал Йотову: опубликовал текст с требованием, чтобы БСП не выдвигала ее кандидатуру на президентские выборы из-за "лжи о России".

Содержание самого высказывания Йотовой в материале не приводится – достаточно ярлыка. Контраст между трибуной для Радева и атакой на Йотову раскрывает стратегию: не открытая поддержка, а выборочное усиление одних и дискредитация других.

Местная сеть: кто подхватывает кремлевский сигнал

Рядом с прямыми российскими медиа в болгарском информационном пространстве действует сеть местных ресурсов с прокремлевской позицией. Их влияние различается: одни являются откровенно институциональными, другие маскируются под независимую аналитику или новостные агрегаторы. Общее у них одно: системное воспроизведение тех же семи нарративов – без кавычек, без редакционной дистанции, без альтернативной точки зрения.

Самые откровенные – два сайта, связаны с одним человеком. Ppvo.bg является официальным ресурсом партии "Русофилы за возрождение Отечества", а rusofili.bg – сайтом Национального движения "Русофилы".

Обе структуры возглавляет Николай Малинов, осужденный за шпионаж в пользу России. Ppvo.bg откровенно декларирует свою позицию в партийной программе: "НАТО и ЕС насильно навязали нашей стране антироссийский курс. Мы ставим своей главной задачей противодействие этой деструктивной политике". А в публикациях идет еще дальше – описывает Украину как "пешку в войне хазарской мафии против Христовой России", перечисляя украинских политиков по этническому происхождению. Это классический антисемитский троп кремлевской пропаганды.

Rusofili.bg продвигает Радева и Костадинова как "настоящих патриотов" и утверждает, что "84% болгар не хотят отправлять оружие Украине, а болгарские медиа полностью в руках русофобов". Организация системно использует 3 марта и 9 мая как площадки для продвижения идеи об особой "братской связи" с Россией. Интересно, что именно на собрании этого движения в 2016 году Радев призвал возобновить торговлю с Россией и отменить санкции: "Связь с Россией является капиталом и для Болгарии, и для России. Передадим грядущим поколениям теплоту и человечность в отношениях между нашими двумя народами".

Kritichno.bg – самый большой по охвату подтвержденный ресурс с прокремлевской позицией: 167 тысяч посещений за три месяца, 95% аудитории – из Болгарии. Сайт регулярно цитирует пророссийские и маргинальные западные источники – ФСК, InfoBrics, Scott Ritter – подавая это как "альтернативную аналитику". Системность здесь очевидна: один из материалов открыто спрашивает, не являются ли болгарские журналисты, эксперты и депутаты "жалкими паразитами, продающими себя", получая "сотни миллионов долларов за либеральные проекты развития гражданского общества".

В предвыборном контексте тот же сайт подает Костадинова как единственного защитника реальных интересов народа, а Радева – как "меньшее зло" по сравнению с проевропейскими партиями.

24may.bg является более опасным форматом, чем открытая пропаганда: это псевдоинтеллектуальный ресурс с претензией на аналитичность, где пишут преимущественно бывшие журналисты и ученые с симпатиями к БСП и панславянскому движению. Аудитория небольшая – только 3,7 тысячи посещений в месяц, но формат длинных аналитических текстов рассчитан на распространение в социальных сетях. Здесь Россия описывается как "принужденная" к вторжению из-за действий НАТО, Стамбульские переговоры – как "саботированные Западом", а Украина – как "Новая Россия", выстроенная и окультуренная Россией: "Украинские земли – это Новая Россия, облагороженная Россией".

Отдельные материалы используют прямо термин "СВО" (так Россия официально называет свою полномасштабную войну против Украины – 24 Канал) без кавычек и нагло ссылаются на Нюрнбергский процесс как аналогию к действиям Украины на Донбассе.

Opposition.bg позиционируется как "альтернативное" издание с переводами якобы западных источников, но систематически подбирает материалы так, чтобы ретранслировать кремлевские тезисы, создавая иллюзию авторитетности. Один из показательных материалов сравнивает украинских мобилизованных с боевиками ИГИЛ: "Прокси-армия ЦРУ ИГИЛ продолжает священную войну против России в Сирии" – и это подается как серьезный аналитический контекст. Владелец сайта неизвестен: ни редакция, ни юридическое лицо нигде не указаны.

Rns.bg с 28 тысячами посещений в месяц вызывает обоснованные подозрения. Издателем является компания без очевидной медийной деятельности. Сайт публикует полные монологи Путина без редакционного комментария, распространяет конспирологические утверждения – в частности, что "США, Франция и Германия инвестировали миллиарды в Украину на разработку биологического оружия" – и употребляет термин "специальная военная операция" без кавычек. Зеленский здесь системно описывается как "нелегитимный президент".

Отдельно стоит говорить о trud.bg. Это самое растущее издание Болгарии с 15,7 миллиона посещений в месяц. Сайт в целом не является пророссийским ресурсом, однако его тематическая рубрика "Россия" функционирует как систематический усилитель кремлевских тезисов. Здесь без редакционных аннотаций и объяснений публикуются комментарии, описывающие цель Запада как "очищение чернозема от славян", переводятся материалы пророссийских авторов, а поддержка Украины сравнивается с отправкой молодежи на смерть.

Масштаб охвата делает эту латентную пророссийскую рубрику потенциально значительно более влиятельной, чем все откровенные прокси вместе: нарративы, что на ppvo.bg или 24may.bg достигают тысяч читателей, а через trud.bg попадают к миллионной аудитории.

Ставки Москвы: три уровня одной операции

На основе анализа публикаций 9 сайтов вырисовывается четкая иерархия кремлевских преференций в болгарских выборах. Это не один кандидат, а три параллельные операции с разными функциями.

Костадин Костадинов и его партия "Возрождение" – идеологический базис

Он – единственный кандидат с программно зафиксированной позицией по выходу Болгарии из НАТО и "переговоров" о членстве в ЕС. Пророссийская медиасеть дает ему слово без критического комментария и с тщательно отобранными заголовками. Даже когда рейтинг "Возрождения" впервые реально опустился ниже проходного барьера, поддержка Костадинова со стороны этих медиа не ослабевала. Объяснение простое: если партия попадет в парламент, она станет незаменимым коалиционным партнером для Радева.

Радев – стратегический фундламент

Кремль понимает: Костадинов не победит самостоятельно. Радев нужен как блокирующая фигура – достаточно амбивалентная в отношении России, чтобы предотвратить избрание четко проатлантического правительства. Pravda Bulgaria предоставила ему трибуну для геополитических заявлений, позиционируя его как "государственника с опытом". Еще в 2016 году на Национальном собрании русофилов Радев призвал возобновить торговлю с Россией и отменить санкции – и это выступление до сих пор “живет” на rusofili.bg как свидетельство "правильной" позиции.

Президент Йотова – цель для дискредитации

Исполняющая обязанности главы государства позволила себе публичное критическое высказывание о России и войне, и News Front сразу отреагировал: опубликовал текст с прямым требованием к БСП не выдвигать ее кандидатуру. Содержание самого высказывания Йотовой в материале не приводится – достаточно ярлыка. Это показательная деталь: цель не дискуссия, а стигматизация.

В итоге имеем три операции одновременно: продвигать Костадинова, строить образ Радева и дискредитировать Йотову. Все это подтверждается конкретными публикациями с датами и прямыми цитатами.

Чего ждать дальше?

Выборы 19 апреля вряд ли положат конец болгарскому политическому кризису, скорее обострят его. Даже при оптимистическом сценарии, когда Радев не получит абсолютного большинства и проевропейские силы соберут достаточно голосов для противовеса, формирование стабильной коалиции будет оставаться чрезвычайно сложной задачей во фрагментированном парламенте.

Проевропейские партии осознают: приход Радева к реальной власти означает конец для них всех и для евроатлантического курса Болгарии. Но их внутренняя борьба, в частности конфликт вокруг олигарха Деляна Пеевского – ослабляет способность к скоординированному ответу.

По пессимистическому сценарию, который предусматривает создание коалиции "Прогрессивной Болгарии" с БСП и "Возрождением", Болгария будет двигаться в сторону орбанской модели, то есть формального членства страны в ЕС и НАТО с систематическим блокированием их решений изнутри. Для Украины это означает не только потерю минимальной поддержки, но и появление еще одного голоса в Совете ЕС, что будет работать в пользу Москвы. Соглашение по безопасности, которое ждет подписания с декабря 2024 года, останется очередным нереализованным документом.

Предвыборная гибридная активность пророссийской медиасети является частью этого сценария, и она не импровизированная. Скоординированная публикационная активность 3 марта, одновременная атака одних кандидатов и поддержка других, использование национального праздника как инструмента, сеть местных ресурсов, воспроизводящих те же нарративы от статьи к статье – все это признаки операции, а не стихийной медийной активности.

Единственный определенный вывод: Болгария остается полем геополитической борьбы, где результат будет определяться не только голосами избирателей, но и тем, какую картину реальности избиратели получат накануне голосования.