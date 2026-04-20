Политолог Игорь Чаленко объяснил 24 Каналу, почему Радев может быстро разочаровать избирателей и углубить политический кризис в стране.

Почему болгары голосуют за пророссийскую партию?

Выборы в Венгрии и Болгарии – это одна тенденция, и называется она антикоррупционный фронт. Радев получает поддержку не из-за пророссийских заявлений, а из-за того же лейтмотива, что и Петер Мадьяр – борьба с коррупцией. К этому добавилась усталость общества от восьмых парламентских выборов за 5 лет,

– сказал Чаленко.

Радев убедил избирателей, что его приход к власти – и потенциально однопартийное правительство – принесет долгожданную стабильность. Этому способствовало и то, что Болгария лишь недавно вступила в еврозону, поэтому экономические показатели на низком уровне. Именно на этом и сыграли левоцентристы-популисты из "Прогрессивной Болгарии".

Вместе с тем Радев является проблемным политиком для Украины, потому что ставит под сомнение ее независимость и независимость Крыма.

"Он – ватник у власти в стране ЕС, и его пророссийские взгляды, скорее всего, уходят корнями еще с конца 1980 годов. Но болгары голосовали не за разворот к Москве, и именно на этом Радев может быстро погореть", – объяснил Чаленко.

Обратите внимание! После поражения Виктора Орбана на выборах в Венгрии внеочередные парламентские выборы в Венгрии стали для Кремля более весомы. Россия может попытаться восстановить свое влияние в ЕС через болгарский политический ландшафт. Перед выборами зафиксировали резкую активность сети аккаунтов в различных соцсетях, которые призывали поддерживать Румена Радева.

