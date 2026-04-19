Об этом пишет Investor.bg со ссылкой на данные социологического агентства Myara.

Какие результаты экзитполов?

Опросы избирателей в Болгарии показали, что на досрочных выборах в парламент лидирует политическая партия "Прогрессивная Болгария" бывшего президента Румена Радева. Она набрала 38,7% голосов.

Второе место занимает коалиция ГЕРБ с результатом 14,7% Ее возглавляет бывший премьер страны Бойко Борисов. Тройку лидеров закрывает партия "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария" с 13,3% поддержки.

В парламент также могут пройти "Ново начало" – 9,1% и "Возрождение" – 5,3%.

Результаты экзитполов в Болгарии / Скриншот с Investor.bg

Ряд других партий пока не преодолели проходной барьер. В то же время явка избирателей по состоянию на 20:00 составила 48,5%, а почти 2% граждан выбрали вариант "Я никого не поддерживаю".

