Об этом пишет Investor.bg со ссылкой на данные социологического агентства Myara.
Какие результаты экзитполов?
Опросы избирателей в Болгарии показали, что на досрочных выборах в парламент лидирует политическая партия "Прогрессивная Болгария" бывшего президента Румена Радева. Она набрала 38,7% голосов.
Второе место занимает коалиция ГЕРБ с результатом 14,7% Ее возглавляет бывший премьер страны Бойко Борисов. Тройку лидеров закрывает партия "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария" с 13,3% поддержки.
В парламент также могут пройти "Ново начало" – 9,1% и "Возрождение" – 5,3%.
Результаты экзитполов в Болгарии / Скриншот с Investor.bg
Ряд других партий пока не преодолели проходной барьер. В то же время явка избирателей по состоянию на 20:00 составила 48,5%, а почти 2% граждан выбрали вариант "Я никого не поддерживаю".
Что это означает для Украины?
В случае победы партии пророссийского Румена Радева страна может приостановиться в дальнейшей интеграции в ЕС и НАТО, что напоминает подход премьера Венгрии Виктора Орбана. В то же время эксперты считают, что продажа болгарского оружия Украине возможна, но не гарантирована.
Его курс предусматривает сближение с Россией и Китаем, а также возможное блокирование помощи Украине как напрямую, так и через Евросоюз.
Известно, что это уже восьмые парламентские выборы в Болгарии за последние почти пять лет. А социологи прогнозировали, что явка достигнет 60%.