Об этом сообщает Reuters.
Читайте также "Каждый лев, присланный Украине, украденный": как в Болгарии работает пропаганда России перед выборами
Как проходят выборы в Болгарии?
Голосование будет проходить с 07:00 до 20:00 по местному времени. В целом право участия в выборах имеют около 6,5 миллиона граждан.
Экзитполы ожидаются сразу после завершения голосования, а предварительные результаты могут появиться в воскресенье вечером или уже в понедельник.
Предварительным фаворитом гонки является пророссийский бывший президент Румен Радев, который обещает положить конец периоду слабых и кратковременных правительств и преодолеть коррупцию.
Справка. Румен Радев активно использует свой имидж антикоррупционного лидера после протестов, приведших к падению правительства. В то же время, по оценкам аналитиков, даже в случае победы ему придется формировать коалицию, что ограничит возможности действовать как полноценный союзник Москвы в ЕС.
Опросы накануне голосования показывали, что его партия "Прогрессивная Болгария" может получить около 35% голосов, что стало бы одним из лучших результатов для одной политической силы за последние годы, хотя и недостаточным для большинства в парламенте.
Явка, по прогнозам социологов из агентства Alpha Research, может достичь около 60%, что почти вдвое больше, чем на выборах в июне 2024 года.
Может ли Радев стать "вторым Орбаном"?
Румен Радев уже давно поддерживает Кремль. Он критикует соглашение о безопасности, которое временное правительство Болгарии подписало с Украиной в прошлом месяце, а также выступает против вступления страны в еврозону. В своих заявлениях он апеллировал к православной идентичности Болгарии, утверждая, что страна "может стать важным звеном для восстановления отношений с Россией".
В то же время, по словам экспертов, Болгария вряд ли станет "второй Венгрией". Болгарский политолог Иван Крастев заявил, что Радев не будет ничего блокировать, поскольку не будет иметь собственного правительства, а для противостояния 26 государствам-членам нужна значительная политическая сила.
Сейчас болгарские политики склонны к большей осторожности из-за своей зависимости от финансирования ЕС. Впрочем, страна все еще может внести свой вклад в дестабилизацию Евросоюза.