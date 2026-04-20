Політолог Ігор Чаленко пояснив 24 Каналу, чому Радев може швидко розчарувати виборців і поглибити політичну кризу в країні.

Чому болгари голосують за проросійську партію?

Вибори в Угорщині та Болгарії – це одна тенденція, і називається вона антикорупційний фронт. Радев здобуває підтримку не через проросійські заяви, а через той самий лейтмотив, що і Петер Мадяр – боротьба з корупцією. До цього додалася втома суспільства від восьмих парламентських виборів за 5 років,

– сказав Чаленко.

Радев переконав виборців, що його прихід до влади – і потенційно однопартійний уряд – принесе довгоочікувану стабільність. Цьому сприяло й те, що Болгарія лише нещодавно вступила в єврозону, тому економічні показники на низькому рівні. Саме на цьому й зіграли лівоцентристи-популісти з "Прогресивної Болгарії".

Разом з тим Радев є проблемним політиком для України, бо ставить під сумнів її незалежність і незалежність Криму.

"Він – ватник при владі в країні ЄС, і його проросійські погляди, швидше за все, сягають коренями ще з кінця 1980 років. Але болгари голосували не за розворот до Москви, і саме на цьому Радев може швидко погоріти", – пояснив Чаленко.

Зверніть увагу! Після поразки Віктора Орбана на виборах в Угорщині позачергові парламентські вибори в Угорщині стали для Кремля більш вагомі. Росія може спробувати відновити свій вплив у ЄС через болгарський політичний ландшафт. Перед виборами зафіксували різку активність мережі акаунтів в різних соцмережах, які закликали підтримувати Румена Радева.

