Центральна виборча комісія Болгарії оприлюднила проміжні результати парламентських виборів після підрахунку більшої частини протоколів. Станом на ранок 20 квітня, змогли обробити вже 78,24%.

Що відомо про перші результати виборів?

Згідно з підрахунком, партія "Прогресивна Болгарія", пов'язана з експрезидентом Руменом Радевим, отримує 44,48% голосів. З урахуванням перерозподілу голосів такий результат може забезпечити політичній силі Радева одноосібну більшість у парламенті.

Зверніть увагу! Румен Радев – болгарський політик, який обіймав посаду президента Болгарії з 22 січня 2017 року до 20 січня 2026 року. У публічних заявах Радев ставив під сумнів суверенітет і територіальну цілісність України. Про свою відставку він оголосив 19 січня 2026 року.

На другому місці наразі перебуває прозахідний блок "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" з 13,65%. Третю позицію посідає блок ГЕРБ – СДС із 13,18%.

Крім того, до Народних зборів проходять проросійська партія "Відродження" (4,4,43%) та партія ДПС (Рух за права і свободи) на чолі з Делян Пеєвські (5,85%). Водночас Болгарська соціалістична партія ризикує не подолати прохідний бар'єр, набравши лише 3,03%.

Довідково. Прохідний бар'єр для політичних партій до Народних зборів (парламенту) Болгарії становить 4%. Цей бар'єр діє як для окремих партій, так і для коаліцій.

За даними екзитполів, оприлюдненими раніше, "Прогресивна Болгарія" могла розраховувати на 37 – 38% голосів, що не гарантувало більшості. Водночас експерти не виключають формування коаліції Радева з партією "Відродження", що вважається небажаним сценарієм для України.

Важливо! За оцінками експертів, Болгарія навряд чи перетвориться на "другу Угорщину". Болгарський політолог Іван Крастев вважає, що Румен Радев не зможе блокувати рішення, адже не контролюватиме уряд, а для протистояння 26 країнам-членам потрібен значно потужніший політичний ресурс.

Вибори в Болгарії: що відомо