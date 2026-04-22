Про це повідомляє Novinite.

Що відомо про ДТП у Болгарії?

Поблизу кордону Болгарії з Туреччиною сталася ДТП за участю автобуса з українцями. Загинули двоє людей, ще 16 отримали травми.

Інцидент стався на дорозі між Бургасом і Малко-Тирново неподалік прикордонного пункту з Туреччиною. За попередніми даними, автобус, у якому перебували 37 пасажирів і двоє водіїв – усі громадяни України – зупинився через відсутність пального.

Коли люди вийшли з транспорту і зібралися позаду, автобус раптово почав котитися назад. Він врізався в групу пасажирів, після чого злетів у кювет і перекинувся.

Двоє людей загинули на місці. Ще 16 осіб, серед яких діти, зазнали поранень, частина – тяжких. Шістьох постраждалих госпіталізували до лікарень у Бургасі, ще десятьох доправили до медзакладу в Малко-Тирново.

Інших пасажирів тимчасово розмістили в місцевому центрі допомоги. Відомо, що автобус прямував до Туреччини, а серед пасажирів були, зокрема, українські біженці, які проживають у Бургасі.

Водія затримала регіональна поліція Малко-Тирново, правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.

У Болгарії сталася ДТП з українським автобусом

