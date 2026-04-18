Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Чи є постраждалі внаслідок аварії?
Інцидент стався на станції Браїлів, що у Жмеринському районі.
На щастя, усі 576 пасажирів на борту та залізничники не постраждали – їх тимчасово розмістили на станції, за ними також вже прямує підмінний поїзд.
Залізничники збирають інформацію від пасажирів про заплановані пересадки та вже на зв'язку з прикордонною службою, щоб усі митно-прикордонні процедури були проведені максимально оперативно та мінімізовано затримку поїзда,
– йдеться в повідомленні.
Окрім цього, триває взаємодія з операторами інших залізниць для збереження пересадок.
В Укрзалізниці додали, що обставини події ретельно розслідуватимуть, а на місце вже виїхала спеціальна команда компанії.
Аварії та ДТП на залізниці: останні новини
2 квітня на Харківщині поблизу станції Коломак пасажирський поїзд зіткнувся з вантажним автомобілем. Внаслідок інциденту також було пошкоджено локомотив і, як мінімум, один з вагонів поїзда. На щастя, минулося без постраждалих серед пасажирів.
У березні трагедія сталася на Одеській залізниці: під час евакуації пасажирів загинула 19-річна провідниця Ілона Вовк. Дівчину смертельно травмував зустрічний поїзд.
Обставини трагедії на залізниці зараз ретельно вивчають: триває розслідування, яке має встановити, чому наявні безпекові алгоритми не змогли запобігти тому, що сталося.