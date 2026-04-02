Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Чи є постраждалі в ДТП?

В Укрзалізниці зазначили, що зіткнення спричинив саме вантажний автомобіль.

На щастя, машиністу вдалося вчасно застосувати екстрене гальмування перед зіткненням і пом'якшити удар: за попередньою інформацією, минулося без постраждалих серед пасажирів. Натомість водієм зараз займаються медики.

Внаслідок інциденту також було пошкоджено локомотив і, як мінімум, один з вагонів поїзда.

Рейси харківського напрямку прямуватимуть об'їзним маршрутом із затримками, готуємо резервні вагони для пасажирів поїзда21/22 у напрямку Львова,
– додали в Укрзалізниці.

У компанії закликали пасажирів слідкувати за офіційними повідомленнями щодо розкладу.

Укрзалізниця отримала доступ до систем відстеження дронів

  • Нещодавно стало відомо, що Укрзалізниця отримала доступ до військових систем контролю повітряного простору, щоб відстежувати рух ворожих безпілотників в режимі реального часу.

  • Також на тлі зростання загроз для залізничної інфраструктури в Україні посилили правила безпеки для пасажирів. Відтепер у разі реальної загрози для пасажирів відбувається негайна евакуація із поїздів. Якщо ж рівень небезпеки не критичний, рух коригують без зупинок: змінюють графік або маршрут.

  • Після евакуації пасажирам необхідно швидко відійти на безпечну відстань або пройти до укриття. В Укрзалізниці одразу наголосили: про людей не забудуть і організують подальше повернення до поїзда.