Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Читайте також Укрзалізниця зупиняє частину поїздів наприкінці березня: які рейси буде скасовано
Чи є постраждалі в ДТП?
В Укрзалізниці зазначили, що зіткнення спричинив саме вантажний автомобіль.
На щастя, машиністу вдалося вчасно застосувати екстрене гальмування перед зіткненням і пом'якшити удар: за попередньою інформацією, минулося без постраждалих серед пасажирів. Натомість водієм зараз займаються медики.
Внаслідок інциденту також було пошкоджено локомотив і, як мінімум, один з вагонів поїзда.
Рейси харківського напрямку прямуватимуть об'їзним маршрутом із затримками, готуємо резервні вагони для пасажирів поїзда №21/22 у напрямку Львова,
– додали в Укрзалізниці.
У компанії закликали пасажирів слідкувати за офіційними повідомленнями щодо розкладу.
Укрзалізниця отримала доступ до систем відстеження дронів
Нещодавно стало відомо, що Укрзалізниця отримала доступ до військових систем контролю повітряного простору, щоб відстежувати рух ворожих безпілотників в режимі реального часу.
Також на тлі зростання загроз для залізничної інфраструктури в Україні посилили правила безпеки для пасажирів. Відтепер у разі реальної загрози для пасажирів відбувається негайна евакуація із поїздів. Якщо ж рівень небезпеки не критичний, рух коригують без зупинок: змінюють графік або маршрут.
Після евакуації пасажирам необхідно швидко відійти на безпечну відстань або пройти до укриття. В Укрзалізниці одразу наголосили: про людей не забудуть і організують подальше повернення до поїзда.