Проте, ці зміни тимчасові і маршрути відновляться з часом. Про це повідомили в Укрзалізниці.
Які маршрути зазнають змін?
В Україні наприкінці березня низка приміських поїздів тимчасово не курсуватиме через планову технічну "профілактику" та ремонт рухомого складу. Обмеження діятимуть у різні дні залежно від напрямків.
Зокрема, такі маршрути зазнають змін:
- 28 березня скасовуються поїзди №6242 сполученням Гребінка – Бахмач та №6934/6548 Бахмач – Ромни – Ромодан.
- 29 березня не курсуватимуть рейси №6541/6542 Ромодан – Ромни – Ромодан, №6543/6931 Ромодан – Ромни – Бахмач-Пасажирський, а також №6245 Бахмач-Пасажирський – Гребінка.
- 30 березня тимчасово скасовується поїзд №6404/6403 Івано-Франківськ – Яремче – Івано-Франківськ. Водночас для пасажирів передбачено альтернативний рейс №6402/6401 Івано-Франківськ – Ворохта – Івано-Франківськ.
Крім того, у період з 31 березня по 3 квітня не курсуватиме поїзд №6277/6270 Тернопіль – Чортків – Тернопіль. Із Тернополя рейси скасовані 31 березня та 1–2 квітня, а з Чорткова – 1 – 3 квітня.
В Укрзалізниці наголошують, що такі роботи проводяться відповідно до графіків сервісного обслуговування для забезпечення безпеки перевезень. Пасажирів закликають враховувати ці зміни та заздалегідь планувати свої подорожі.
Укрзалізниця змінила правила перевезення пасажирів: що потрібно знати?
Укрзалізниця посилила правила безпеки через зростання загроз для залізничної інфраструктури. Десятки фахівців працюють цілодобово, відстежуючи загрози для кожного рейсу у режимі реального часу.
Після сигналу провідника про небезпеку пасажирам слід негайно підготуватися до можливої евакуації – взяти документи, телефон і залишатися на місцях. Особливо важливо заздалегідь повідомити про людей, які потребують допомоги, щоб евакуація пройшла швидко та безпечно.
Після зупинки поїзда виходити потрібно організовано, без паніки, не беручи великі речі та допомагаючи іншим. Пасажирам категорично заборонено створювати тисняву, стрибати на колії чи ігнорувати можливу небезпеку від зустрічних поїздів.
Після виходу з вагона слід відійти на безпечну відстань, не скупчуватися біля складу та виконувати всі вказівки персоналу. Повернення до поїзда дозволяється лише після офіційного сигналу про завершення небезпеки.