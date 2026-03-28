Проте, ці зміни тимчасові і маршрути відновляться з часом. Про це повідомили в Укрзалізниці.

Які маршрути зазнають змін?

В Україні наприкінці березня низка приміських поїздів тимчасово не курсуватиме через планову технічну "профілактику" та ремонт рухомого складу. Обмеження діятимуть у різні дні залежно від напрямків.

Зокрема, такі маршрути зазнають змін:

28 березня скасовуються поїзди №6242 сполученням Гребінка – Бахмач та №6934/6548 Бахмач – Ромни – Ромодан.

29 березня не курсуватимуть рейси №6541/6542 Ромодан – Ромни – Ромодан, №6543/6931 Ромодан – Ромни – Бахмач-Пасажирський, а також №6245 Бахмач-Пасажирський – Гребінка.

30 березня тимчасово скасовується поїзд №6404/6403 Івано-Франківськ – Яремче – Івано-Франківськ. Водночас для пасажирів передбачено альтернативний рейс №6402/6401 Івано-Франківськ – Ворохта – Івано-Франківськ.

Крім того, у період з 31 березня по 3 квітня не курсуватиме поїзд №6277/6270 Тернопіль – Чортків – Тернопіль. Із Тернополя рейси скасовані 31 березня та 1–2 квітня, а з Чорткова – 1 – 3 квітня.

В Укрзалізниці наголошують, що такі роботи проводяться відповідно до графіків сервісного обслуговування для забезпечення безпеки перевезень. Пасажирів закликають враховувати ці зміни та заздалегідь планувати свої подорожі.

