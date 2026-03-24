Йдеться як про підготовку до можливої евакуації, так і про поведінку під час та після неї. Про це повідомляє Укрзалізниця.

Чому запровадили нові правила?

Укрзалізниця звернулася до пасажирів із важливим попередженням та оновленими рекомендаціями щодо безпеки під час поїздок.

У компанії наголошують: попри те, що залізничний транспорт залишається одним із найбезпечніших способів пересування, ризики з боку російських атак останнім часом зросли.

За даними перевізника, ворог дедалі частіше намагається прицільно вражати залізничну інфраструктуру. Саме тому десятки фахівців працюють цілодобово, відстежуючи загрози для кожного рейсу у режимі реального часу. Їхнє завдання – мінімізувати ризики та оперативно реагувати на будь-які небезпечні ситуації.

Водночас у компанії підкреслюють: у випадку атаки вагон не повинен стати пасткою для людей. Саме для цього і передбачена евакуація, яку оголошують лише тоді, коли існує реальна загроза поблизу конкретного маршруту.

Якими є нові правила?

Як підготуватися до можливої небезпеки

Після отримання сигналу від провідника про підвищену небезпеку пасажирам рекомендують негайно підготуватися до можливої евакуації. Зокрема, варто вдягнутися, тримати поруч документи та телефон, а також залишатися на своєму місці до подальших вказівок.

Якщо пасажир потребує допомоги – наприклад, йдеться про людей з інвалідністю чи дітей – про це слід заздалегідь повідомити провідника. Це дозволить організувати евакуацію швидше та безпечніше.

Дії під час евакуації

Якщо після зупинки поїзда провідник дає сигнал на евакуацію, діяти потрібно швидко, але без паніки. Пасажирів закликають залишати вагон через найближчий вихід, не створюючи тисняви.

Особливо важливо – не брати з собою валізи та великогабаритні речі, щоб не заважати іншим і не сповільнювати процес. Водночас варто допомагати тим, хто цього потребує. Також суворо заборонено стрибати, зупинятися або наступати на колії без необхідності. Пасажири повинні уважно стежити за можливими зустрічними поїздами та іншими небезпеками.

Окремі рекомендації стосуються батьків із дітьми. Їм радять зберігати спокій, говорити впевнено та підтримувати дитину. За можливості варто взяти із собою улюблену іграшку чи смаколик, щоб зменшити стрес у разі тривалої зупинки.

У холодну пору пасажирам дозволяють брати з вагонів ковдри – вони залишаються у поїздах протягом усього року саме для таких випадків.

Що робити після виходу з вагона

Після евакуації пасажирам необхідно швидко відійти на безпечну відстань або пройти до укриття. У компанії запевняють: про людей не забудуть і організують подальше повернення до поїзда.

Важливо не скупчуватися біля складу, адже він може залишатися потенційною мішенню. Натомість слід розосередитися, але тримати в полі зору провідника у сигнальному жилеті.

У разі вибухів поблизу необхідно негайно лягти на землю обличчям вниз, тримати рот відкритим та прикрити голову підручними речами. Пасажирів закликають уважно слухати всі подальші вказівки залізничників.

Повернення до поїзда

Повернення до вагонів можливе лише після офіційного сигналу про завершення небезпеки. Його можуть подати голосом, через мегафон або свистком.

Якщо для цього потрібно перетинати колії, робити це слід максимально обережно, уважно стежачи за рухом інших поїздів.

