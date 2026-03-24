Про таке інформує Укрзалізниця.

Які потяги затримуються?

Відомо про затримки з Житомирщини та Чернігівщини в напрямку Києва.

Зокрема, поїзд №6606 Малин – Київ прямує з початкової +32 хвилини.

Регіональний поїзд №886/885 Славутич – Київ-Волинський з початкової рушив +1 година.

До речі, оперативно відслідковувати інформацію про рух потягів та час їхньої затримки ви можете за покликанням.

Також повідомляється про затримки в Дніпропетровській та Полтавській областях, зважаючи на безпекову ситуацію.

До того ж через просуне пріоритетного поїзда рейс №6353 Луцьк – Здолбунів відправився зі станції Олика із затримкою 27 хвилин.

Водночас в Укрзалізниці закликають уважно слухати оголошення залізничників на місцях.

Зауважимо також, що напередодні моніторингові ресурси писали про нібито підготовку Росії до ударів по залізничних вокзалах у Києві та Львові. Такі чутки прокоментували в Укрзалізниці, наголосивши на важливості зберігати спокій.

