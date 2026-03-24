О таком информирует Укрзализныця.

Какие поезда задерживаются?

Известно о задержках с Житомирщины и Черниговщины в направлении Киева.

В частности, поезд №6606 Малин – Киев следует с начальной +32 минуты.

Региональный поезд №886/885 Славутич – Киев-Волынский с начальной двинулся +1 час.

Кстати, оперативно отслеживать информацию о движении поездов и время их задержки вы можете по по ссылке.

Также сообщается о задержках в Днепропетровской и Полтавской областях, ввиду ситуации безопасности.

К тому же из-за продвинутого приоритетного поезда рейс №6353 Луцк – Здолбунов отправился со станции Олика с задержкой 27 минут.

В то же время в Укрзализныце призывают внимательно слушать объявления железнодорожников на места.

Заметим также, что накануне мониторинговые ресурсы писали о якобы подготовке России к ударам по железнодорожным вокзалам в Киеве и Львове. Такие слухи прокомментировали в Укрзализныце, отметив важность сохранять спокойствие.

