О таком информирует Укрзализныця.
Какие поезда задерживаются?
Известно о задержках с Житомирщины и Черниговщины в направлении Киева.
- В частности, поезд №6606 Малин – Киев следует с начальной +32 минуты.
- Региональный поезд №886/885 Славутич – Киев-Волынский с начальной двинулся +1 час.
Кстати, оперативно отслеживать информацию о движении поездов и время их задержки вы можете по по ссылке.
Также сообщается о задержках в Днепропетровской и Полтавской областях, ввиду ситуации безопасности.
К тому же из-за продвинутого приоритетного поезда рейс №6353 Луцк – Здолбунов отправился со станции Олика с задержкой 27 минут.
В то же время в Укрзализныце призывают внимательно слушать объявления железнодорожников на места.
Заметим также, что накануне мониторинговые ресурсы писали о якобы подготовке России к ударам по железнодорожным вокзалам в Киеве и Львове. Такие слухи прокомментировали в Укрзализныце, отметив важность сохранять спокойствие.