Эту информацию прокомментировали в Укрзализныце.
Что говорят железнодорожники об угрозе обстрела вокзалов?
В компании отметили, что в условиях полномасштабной войны киевский вокзал уже 1489-й день остается одной из целей врага.
При этом в Укрзализныце призывают сохранять спокойствие и концентрацию.
Следует заметить, что мониторинговые ресурсы в течение дня 23 марта информировали о перебазировании бортов стратегической авиации врага, что может свидетельствовать о готовящемся массированном обстреле Украины.
Кроме того, сообщалось, что страна-агрессорка якобы может ударить по центральному железнодорожному вокзалу Киева "Киев-Пассажирский".
Кстати, недавно Укрзализныця обновила правила безопасности во время воздушных тревог. Теперь в случае угрозы обстрелов возможны остановки поездов и даже вынужденная эвакуация пассажиров.
Как оккупанты бьют по железной дороге?
В последнее время зафиксирован ряд атак на украинскую железную дорогу. В частности, на Приднепровской железной дороге под обстрел попал локомотив пригородного поезда, пассажиров успели эвакуировать, никто не пострадал.
На Одесском направлении в результате атаки погибла проводница, еще один пассажир получил травмы средней степени тяжести во время эвакуации.
Несколько ранее в Сумской области беспилотник типа "Герань-2" попал в пригородный поезд, что привело к возгоранию. Также в ночь на 14 марта в Харьковской области вражеский дрон попал в пригородный поезд, в результате чего были ранены машинист и его помощник.