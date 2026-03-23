Эту информацию прокомментировали в Укрзализныце.

Что говорят железнодорожники об угрозе обстрела вокзалов?

В компании отметили, что в условиях полномасштабной войны киевский вокзал уже 1489-й день остается одной из целей врага.

При этом в Укрзализныце призывают сохранять спокойствие и концентрацию.

Следует заметить, что мониторинговые ресурсы в течение дня 23 марта информировали о перебазировании бортов стратегической авиации врага, что может свидетельствовать о готовящемся массированном обстреле Украины.

Кроме того, сообщалось, что страна-агрессорка якобы может ударить по центральному железнодорожному вокзалу Киева "Киев-Пассажирский".

Кстати, недавно Укрзализныця обновила правила безопасности во время воздушных тревог. Теперь в случае угрозы обстрелов возможны остановки поездов и даже вынужденная эвакуация пассажиров.

