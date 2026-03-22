Подробности трагедии рассказал председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский.

Что произошло этой ночью на железной дороге?

Александр Перцовский заявил, что для железнодорожного сообщества эта трагедия стала болезненным ударом: сейчас компания находится в постоянном контакте с родными погибшей и пытается найти силы двигаться дальше.

По его словам, 19-летняя проводница Илона Вовк только начинала свою карьеру. Девушка мечтала работать на железной дороге, активно приобщалась к молодежному сообществу, прошла отбор на стажировку в Германии и после него планировала продолжить работу в Украине.

Мы же очень радовались, что несмотря на все сложности профессии, постоянные угрозы – к нам приобщаются такие энергичные и самоотверженные молодые специалисты...

– добавил Перцовский.

Обстоятельства трагедии на железной дороге сейчас тщательно изучают: продолжается расследование, которое должно установить, почему имеющиеся алгоритмы безопасности не смогли предотвратить то, что произошло.

Впрочем, уже знаем и важно об этом сказать: Илона действовала смело и в момент трагедии – именно направлялась на помощь пассажирам,

– подчеркнул председатель правления Укрзализныци.

Он добавил, что в условиях войны правила безопасности часто пишутся кровью, ведь несмотря на постоянные угрозы, железная дорога вынуждена продолжать работу.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Илоны Вовк. Светлая память!

