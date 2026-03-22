Подробиці трагедії розповів голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський.

Що сталося цієї ночі на залізниці?

Олександр Перцовський заявив, що для залізничної спільноти ця трагедія стала болісним ударом: зараз компанія перебуває в постійному контакті з рідними загиблої та намагається знайти сили рухатися далі.

За його словами, 19-річна провідниця Ілона Вовк лише розпочинала свою кар'єру. Дівчина мріяла працювати на залізниці, активно долучалася до молодіжної спільноти, пройшла відбір на стажування в Німеччині й після нього планувала продовжити роботу в Україні.

Ми ж надзвичайно раділи, що попри всі складнощі професії, постійні загрози – до нас долучаються такі енергійні та самовіддані молоді фахівці...

– додав Перцовський.

Обставини трагедії на залізниці зараз ретельно вивчають: триває розслідування, яке має встановити, чому наявні безпекові алгоритми не змогли запобігти тому, що сталося.

Втім, вже знаємо й важливо про це сказати: Ілона діяла сміливо і в момент трагедії – саме прямувала на допомогу пасажирам,

– наголосив голова правління Укрзалізниці.

Він додав, що в умовах війни правила безпеки часто пишуться кров'ю, адже попри постійні загрози, залізниця змушена продовжувати роботу.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Ілони Вовк. Світла пам'ять!

