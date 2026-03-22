Постраждалий отримає всю необхідну допомогу, а родина загиблої – повну підтримку. Про це повідомили в Укрзалізниці.

Що відомо про трагічний випадок?

На Одеській залізниці під час евакуації пасажирів через загрозу атаки дронів сталася смертельна трагедія. Інцидент трапився під час вимушеної зупинки поїзда, коли людей виводили у безпечне місце.

У цей момент провідницю смертельно травмував зустрічний поїзд, який також прямував до евакуаційної зупинки. Унаслідок події ще один пасажир отримав травми середньої тяжкості.

В Укрзалізниці наголосили, що евакуація під час повітряної або дронової небезпеки допомагає рятувати життя, однак вимагає максимальної обережності та чіткої координації дій. Найменша помилка в таких умовах може призвести до трагічних наслідків.

Наразі триває розслідування обставин інциденту, на місці трагедії працюють профільні спеціалісти. Постраждалому надається вся необхідна допомога, також родині загиблої працівниці залізниці обіцяють підтримку.

В Укрзалізниці нагадали правила висадки/посадки на залізничному транспорті, які рятують життя:

не створюйте тисняви та паніки;

обов'язково переконайтесь у безпечності шляху при висадці / посадці до вагона: передовсім – у відсутності зустрічних поїздів;

при евакуації всі габаритні речі залиште на місцях;

допоможіть пасажирам, які потребують допомоги;

пильнуйте дітей та підтримуйте їх спокійним впевненим тоном;

у разі оголошеної евакуації швидко відійдіть на безпечну відстань від вагона або до вказаного залізничниками місця.

Що відомо про атаки на потяги Укрзалізниці?