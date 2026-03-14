Відомо, що серед пасажирів постраждалих немає. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.
Що відомо про наслідки атаки?
Вночі 14 березня російські війська атакували й об'єкти залізничної інфраструктури. На Харківщині безпілотник влучив у приміський поїзд – пасажири не постраждали, однак машиніст і його помічник отримали уламкові поранення, медики надали їм допомогу на місці. Також пошкоджено тепловоз, який використовувався через відсутність напруги в контактній мережі.
Атака на приміській потяг на Харківщині / Фото з телеграм-каналу Олексія Кулеби
Напередодні вночі у Криворізькому районі дрон вдарив по території залізничної станції, де було пошкоджено локомотив, однак локомотивну бригаду встигли евакуювати.
Попри обстріли, евакуацію пасажирів через загрозу атак і пошкодження інфраструктури, поїзди продовжують курсувати. Рух залізничного транспорту триває.
В Укрзалізниці повідомили, що через активність ворожих обстрілів низка поїздів сьогодні не курсуватимуть між Харківщиною та Полтавщиною. Можливі оперативні зміни на Сумщині. Мова про рейси:
- №6291 Огульці – Полтава-Південна,
- №6354 Полтава-Південна – Огульці,
- №6902 Огульці – Харків прямує зі станції Люботин +1 година від графіку,
- №7012/7011 Полтава-Південна – Суми курсуватиме із затримкою до станції Огульці.
Де ще фіксували наслідки ворожого удару в інших містах України?
Масована атака дронами та ракетами на Київську область 14 березня призвела до численних руйнувань і загибелі людей. У Броварському районі загинуло 3 людини, постраждали будівлі, в інших районах також є пошкодження і пожежі.
Відомо, що внаслідок атаки на Київщину пошкоджено цивільну інфраструктуру, а також об'єкти енергетики. Кількість жертв внаслідок ворожого обстрілу зросла до 4 осіб, ще 15 постраждалих. Троє людей перебувають у важкому стані.
У Києві, Черкаській та Чернігівській областях запроваджено аварійні відключення електроенергії через наслідки ворожих обстрілів. Звичні графіки погодинних відключень не діють. Про відновлення енергопостачання буде повідомлено пізніше.