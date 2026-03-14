Відомо, що серед пасажирів постраждалих немає. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Що відомо про наслідки атаки?

Вночі 14 березня російські війська атакували й об'єкти залізничної інфраструктури. На Харківщині безпілотник влучив у приміський поїзд – пасажири не постраждали, однак машиніст і його помічник отримали уламкові поранення, медики надали їм допомогу на місці. Також пошкоджено тепловоз, який використовувався через відсутність напруги в контактній мережі.

Атака на приміській потяг на Харківщині / Фото з телеграм-каналу Олексія Кулеби

Напередодні вночі у Криворізькому районі дрон вдарив по території залізничної станції, де було пошкоджено локомотив, однак локомотивну бригаду встигли евакуювати.

Попри обстріли, евакуацію пасажирів через загрозу атак і пошкодження інфраструктури, поїзди продовжують курсувати. Рух залізничного транспорту триває.

В Укрзалізниці повідомили, що через активність ворожих обстрілів низка поїздів сьогодні не курсуватимуть між Харківщиною та Полтавщиною. Можливі оперативні зміни на Сумщині. Мова про рейси:

№6291 Огульці – Полтава-Південна,

№6354 Полтава-Південна – Огульці,

№6902 Огульці – Харків прямує зі станції Люботин +1 година від графіку,

№7012/7011 Полтава-Південна – Суми курсуватиме із затримкою до станції Огульці.

Де ще фіксували наслідки ворожого удару в інших містах України?