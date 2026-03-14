24 Канал зібрав головне, що відомо про наслідки російського удару по українських містах.
Наслідки атаки на Київщині
Ворог здійснив масовану атаку внаслідок якої загинули люди.
Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.
На жаль, у Броварському районі загинуло двоє людей. Ще четверо отримали травми. Пошкоджені будівля гуртожитку, виробництва та складські приміщення.
Ще одна людина постраждала у Вишгородському районі. Горять складські приміщення, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. На місцях працюють усі оперативні служби – рятувальники, медики, поліція
В Обухівському районі пошкоджено технічне приміщення багатоповерхового будинку, біля будинку загорілися автомобілі.
У Бучанському районі внаслідок атаки виникла пожежа приватного будинку.
Згідно з даними моніторингових каналів, ворог вночі масовано атакував Київщину.
Основна мета – енергетична інфраструктура. Удари прийшлись на Обухівський, Броварський та Бучанський райони Київщини.
За попередніми даними, ро вищезазначених районах ворог поцілив:
- 4х крилатими Цирконами,
- щонайменше 14х балістиками (Іскандер),
- до 16х крилатими Калібрами,
- до 25х крилатими Х-101,
- також атакував Київщину ударними БпЛА.