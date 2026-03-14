24 Канал зібрав головне, що відомо про наслідки російського удару по українських містах.

06:19, 14 березня

Наслідки атаки на Київщині

Ворог здійснив масовану атаку внаслідок якої загинули люди.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

На жаль, у Броварському районі загинуло двоє людей. Ще четверо отримали травми. Пошкоджені будівля гуртожитку, виробництва та складські приміщення.

Ще одна людина постраждала у Вишгородському районі. Горять складські приміщення, пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. На місцях працюють усі оперативні служби – рятувальники, медики, поліція

В Обухівському районі пошкоджено технічне приміщення багатоповерхового будинку, біля будинку загорілися автомобілі.

У Бучанському районі внаслідок атаки виникла пожежа приватного будинку.

06:06, 14 березня

Згідно з даними моніторингових каналів, ворог вночі масовано атакував Київщину.

Основна мета – енергетична інфраструктура. Удари прийшлись на Обухівський, Броварський та Бучанський райони Київщини.

За попередніми даними, ро вищезазначених районах ворог поцілив:

  • 4х крилатими Цирконами,
  • щонайменше 14х балістиками (Іскандер),
  • до 16х крилатими Калібрами,
  • до 25х крилатими Х-101,
  • також атакував Київщину ударними БпЛА.