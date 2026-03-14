24 Канал собрал главное, что известно о последствиях российского удара по украинским городам.
Враг совершил массированную атаку в результате которой погибли люди. Об этом сообщил председатель Киевской областной военной администрации Николай Калашник. К сожалению, в Броварском районе погибли два человека. Еще четверо получили травмы. Повреждены здание общежития, производства и складские помещения. Еще один человек пострадал в Вышгородском районе. Горят складские помещения, поврежден многоквартирный жилой дом. На местах работают все оперативные службы – спасатели, медики, полиция В Обуховском районе повреждено техническое помещение многоэтажного дома, возле дома загорелись автомобили. В Бучанском районе в результате атаки возник пожар частного дома. Согласно данным мониторинговых каналов, враг ночью массированно атаковал Киевскую область. Основная цель – энергетическая инфраструктура. Удары пришлись на Обуховский, Броварской и Бучанский районы Киевской области. По предварительным данным, ро вышеупомянутых районах враг попал:
Последствия атаки на Киевщине
