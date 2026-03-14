Під основним ударом цієї ночі перебувала Київщина. Там ворог націлився на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомляють моніторингові канали "ППО радар" та AirGuard.

Дивіться також Уночі на Бровари летіли ракети: у місті багато пожеж, є загиблі і поранені

Куди летіли ракети і дрони уночі?

Так, росіяни атакували Трипільську ТЕС під Києвом та підстанцію у населеному пункті Наливайківка. Ця підстанція з'єднує Київ з Рівненською АЕС.

Попередньо, противник застосував приблизно 60 – 70 ракет різних типів та близько 300 БпЛА різних типів. ️

Монітори підкреслили, що основною ціллю атаки окупантів була виняткова енергетика.

Як рухалися дрони і ракети уночі / Карта

Наразі відомо, що у Києві та частині Київщини застосовано екстрені відключення світла. Окрім того, у столиці через нічний обстріл на деяких ділянках тимчасово призупинив рух електротранспорт. Обмеження діють на Голосіївському проспекті, Либідській та Деміївській площах, Теремках, Печерську, біля Тролейбусного депо № 1.

Які наслідки атаки на Київщині?