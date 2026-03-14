Под основным ударом этой ночью находилась Киевщина. Там враг нацелился на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщают мониторинговые каналы "ПВО радари AirGuard.

Куда летели ракеты и дроны ночью?

Так, россияне атаковали Трипольскую ТЭС под Киевом и подстанцию в населенном пункте Наливайковка. Эта подстанция соединяет Киев с Ровенской АЭС.

Предварительно, противник применил примерно 60 – 70 ракет различных типов и около 300 БпЛА различных типов. ️

Мониторы подчеркнули, что основной целью атаки оккупантов была исключительная энергетика.

Как двигались дроны и ракеты ночью / Карта

Известно, что в Киеве и части Киевской области применены экстренные отключения света. Кроме того, в столице из-за ночного обстрела на некоторых участках временно приостановил движение электротранспорта. Ограничения действуют на Голосеевском проспекте, Лыбедской и Демеевской площадях, Теремках, Печерске, возле Троллейбусного депо № 1.

Какие последствия атаки на Киевщине?