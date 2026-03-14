Под основным ударом этой ночью находилась Киевщина. Там враг нацелился на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщают мониторинговые каналы "ПВО радари AirGuard.
Куда летели ракеты и дроны ночью?
Так, россияне атаковали Трипольскую ТЭС под Киевом и подстанцию в населенном пункте Наливайковка. Эта подстанция соединяет Киев с Ровенской АЭС.
Предварительно, противник применил примерно 60 – 70 ракет различных типов и около 300 БпЛА различных типов. ️
Мониторы подчеркнули, что основной целью атаки оккупантов была исключительная энергетика.
Как двигались дроны и ракеты ночью / Карта
Известно, что в Киеве и части Киевской области применены экстренные отключения света. Кроме того, в столице из-за ночного обстрела на некоторых участках временно приостановил движение электротранспорта. Ограничения действуют на Голосеевском проспекте, Лыбедской и Демеевской площадях, Теремках, Печерске, возле Троллейбусного депо № 1.
Какие последствия атаки на Киевщине?
- В Броварах произошло попадание в складские и производственные помещения. Повреждено здание общежития. Загорелась кровля ресторана. Спасатели эвакуировали 3 пострадавших, однако два человека погибли.
- В Вышгородском районе разрушены и охвачены огнем складские здания. Один человек погиб, еще один получил травмы.
- В Обуховском районе из-за падения обломков горела кровля 9-этажки. Произошли возгорания в частных жилых домах.
- В Бучанском районе на территории садового общества ликвидирован пожар в частном доме.
- Полиция Киевской области тем временем сообщает о 4 погибшихтрех – в Броварах и одного – в Вышгородском районе. Также там называют количество пострадавших в 10 человек. Из них восемь ранены в Броварах, а еще двое в Вышгородском районе.