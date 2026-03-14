Об аварийных отключениях в столице и области сообщает ДТЭК, а в Черкасской области – Черкассыоблэнерго.
Что известно об аварийных отключениях?
Киев и часть области и Черкасская область переходят к аварийным отключениям электроэнергии. Сейчас привычные графики почасовых отключений там не действуют.
Известно, что ограничения связаны с последствиями вражеского обстрела.
Из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дронових атак по Черкасской области 14 марта по команде НЭК "Укрэнерго" с 6:39 часов будут применяться графики аварийных отключений,
– говорится в сообщении местного облэнерго.
Кроме того известно, что в части Бучанского района введены экстренные отключения света. О восстановлении энергоснабжения будет сообщено позже после стабилизации ситуации в энергосистеме.
Что известно о последствиях вражеского обстрела 14 марта?
Массированная атака дронами и ракетами на Киевскую область 14 марта привела к многочисленным разрушениям и гибели людей. Известно, что враг применил различное вооружение, в частности ракеты и дроны для атаки.
У Броварском районе в результате атаки погибли три человека, еще четверо получили травмы. Там повреждены общежитие, производственное здание и складские помещения.
Еще одного человека враг убил в Вышгородском районе, где также повреждена гражданская инфраструктура.
В Обуховском районе повреждено техническое помещение многоэтажки и загорелись автомобили, а в Бучанском районе возник пожар в частном доме.