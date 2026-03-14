ОВА проинформировала о последствиях атаки. Рассказываем, что известно на данный момент.
Что известно о последствиях массированной атаки на Киевскую область 14 марта?
Киевская областная военная администрация пишет, что этой ночью, 14 марта, российская армия массированно атаковала регион дронами и ракетами. Есть последствия в разных районах:
В Броварском районе погибли 2 человека, еще несколько получили травмы. Игорь Сапожко, городской голова Броваров, пишет о 8 пострадавших – все в больнице. Повреждены здание общежития, производства и складские помещения.
Еще один человек пострадал в Вышгородском районе. Здесь же горят складские помещения, поврежден многоквартирный жилой дом.
В Обуховском районе повреждено техническое помещение многоэтажного дома, возле дома загорелись автомобили.
В Бучанском районе возник пожар в частном доме.
Когда атаковали Киевскую область ранее в марте?
- 7 марта в Киевской области работали силы ПВО и не допустили попаданий по объектам критической инфраструктуры.
- В тот день в регионе никто не пострадал, но враг в основном пытался нанести ущерб в самом Киеве.