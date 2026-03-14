Воздушную тревогу для Броваров Киевской области объявили после 3-х утра. Именно тогда враг начал бить ракетами.
Какие последствия атаки на Бровары?
Мэр города Игорь Сапожко в 06:27 сообщил, что в результате удара по Броварам погибли два человека. Еще четыре человека ранены. Количество пострадавших может возрасти, ведь люди продолжают обращаться в больницы.
СМИ тем временем публикуют страшные кадры последствий атаки на город. Там возникло много очагов пожаров.
К слову, в целом по области 3 жертвы. Еще одного человека враг убил в Вышгородском районе. Также там есть пострадавший. Также там горят складские помещения, поврежден многоквартирный жилой дом.
В Обуховском районе повреждено техническое помещение многоэтажного дома, возле дома загорелись автомобили.
В Бучанском районе в результате атаки возник пожар частного дома.
В Броварском районе повреждены здание общежития, производства и складские помещения.
Последствия удара по Броварам / Фото Ян Доброносов
Что известно о последствиях массированной атаки на Украину 14 марта?
- Основной целью атаки 14 марта стала энергетика Киевской области.
- В Yasno сообщают об экстренных отключениях электроэнергии в Киеве. Почасовые графики бездействуют.
- Из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дроновых атак по Черкасской области 14 марта также будут применяться графики аварийных отключений.