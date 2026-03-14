Известно, что среди пассажиров пострадавших нет. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Что известно о последствиях атаки?

Ночью 14 марта российские войска атаковали и объекты железнодорожной инфраструктуры. На Харьковщине беспилотник попал в пригородный поезд – пассажиры не пострадали, однако машинист и его помощник получили осколочные ранения, медики оказали им помощь на месте. Также поврежден тепловоз, который использовался из-за отсутствия напряжения в контактной сети.

Атака на пригородный поезд на Харьковщине / Фото из телеграмм-канала Алексея Кулебы

Накануне ночью в Криворожском районе дрон ударил по территории железнодорожной станции, где был поврежден локомотив, однако локомотивную бригаду успели эвакуировать.

Несмотря на обстрелы, эвакуацию пассажиров из-за угрозы атак и повреждения инфраструктуры, поезда продолжают курсировать. Движение железнодорожного транспорта продолжается.

В Укрзализныце сообщили, что из-за активности вражеских обстрелов ряд поездов сегодня не будут курсировать между Харьковщиной и Полтавщиной. Возможны оперативные изменения на Сумщине. Речь о рейсах:

№6291 Огульцы – Полтава-Южная,

№6354 Полтава-Южная – Огульцы,

№6902 Огульцы – Харьков следует со станции Люботин +1 час от графика,

№7012/7011 Полтава-Южная – Сумы будет курсировать с задержкой до станции Огульцы.

Где еще фиксировали последствия вражеского удара в других городах Украины?