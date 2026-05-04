Женщина вместе с коллегой получила деньги в последний момент, поэтому не успевала приобрести другие билеты. Об этом пассажирка рассказала в Treads.

Почему пассажирок не пускали на нижние места?

По словам потерпевшей, она вместе с коллегой ехали в поезде из Чопа в Киев, с симпозиума в Праге. Соседками по купе оказались две девушки.

Под вечер все довольно быстро легли спать, а на утро, когда коллега потерпевшей попросила сесть на нижнюю полку, девушки ей отказали и по словам женщины "прочитали лекцию о местах в поезде".

Также соседки заметили, что багаж потерпевшие должны были забрать с собой на верхние полки. Женщина с коллегой 2,5 часа простояли в коридоре поезда.

Мы просто простояли в коридоре, а милые умные девушки душевно завтракали за столиком, на своих нижних полках, сидя за столиком, закрыв дверь в купе. Вопросов к ним нет, их воспитание не мое дело,

– написала потерпевшая.

Как на инцидент отреагировали в Укрзализныце?

В Укрзализныце заметили, что нижние полки закреплены за пассажирами, которые их покупали.

Они написали в соцсети, что, если людям необходим доступ к нижним местам, тогда Укрзализныця рекомендует покупать именно такие билеты со всеми важными условиями.

Пассажиры верхних полок имеют свои места для проезда, а разница в уровне комфорта между верхними и нижними местами, это общепринятая практика в ночных поездах, которая учитывается при планировании путешествия,

– сообщили в Укрзализныце.

Что еще известно о подобных случаях и скандалах с Укрзализныцей?

Константин Грубич остался недоволен качеством услуг в поезде Укрзализныци и ценой пластиковой вилки, которая стоила 20 гривен.

Укрзализныця извинилась перед телеведущим, объяснив, что цены на продукты и услуги устанавливает отдельная компания-партнер, а не они непосредственно.

Скандал в Укрзализныце: мужчина купил билет в женское купе, а проводница позволила ему проехать. Она посоветовала мужчине "развлекать девушек" и отказалась искать ему другое место.