Она не стала искать место для мужчины в другом вагоне, а посоветовала "развлекать девушек". Более того, недовольных таким решением пассажирок, проводница пыталась уговорить принять мужчину.

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Что заявила проводница в свое оправдание

Когда одна из пассажирок спросила, может ли мужчина ехать в женском купе, проводница ответила, что у него куплен билет и якобы нет никаких оснований для того, чтобы он не мог ехать дальше.

Сам мужчина также не остался в стороне и начал утверждать, что у него есть право на это место.

Девушки, если вам не нравится, слезьте и идите в другое купе. Я что себе продал его что ли?,

– заявил он, пытаясь разрешить ситуацию.

Проводница, в свою очередь, поддержала мужчину, утверждая, что женские купе – это неадекватно. Мужчина также выражал дискриминационные взгляды в сторону ЛГБТ сообщества, заявив, что "если бы это был вагон для голубых", он бы отказался ехать.

Мужчину пустили в женское купе: смотрите видео

Автор видео отметила, что аргументация проводницы была странной.

"Самое интересное было услышать аргументацию проводницы: "Ну ничего страшного, пусть муж девушек развлекает. Чего он не может ехать с вами?", – заявила она.

В чем особенность женских купе

Женские купе были введены Укрзализныцей после многочисленных жалоб на домогательства со стороны мужчин в поездах.

Эта инициатива имела целью обеспечить безопасность и комфорт женщин, которые путешествуют самостоятельно или с маленькими детьми.

В приложении для покупки билетов четко указан тип вагона, и мужчина, проигнорировавший это предупреждение, должен был быть не допущен к перевозкам в этом вагоне.

Как отреагировала сеть

Пользователи в соцсетях активно обсудили ситуацию, выражая возмущение из-за поведения проводницы и недостатков в организации женских купе.

Комментарии включали вопросы о том, будут ли приняты меры в отношении проводницы, и выражали недовольство относительно того, что правила не были соблюдены.

Как реагировали пользователи сети / Скриншоты

Какой была реакция Укрзализныци

Впоследствии Укрзализныця предоставила официальный комментарий относительно инцидента. В компании заявили, что мужчина сознательно проигнорировал предупреждение, которое выдает при покупке билета в женское купе, поэтому должен был быть не допущен к перевозке в вагоне. В то же время там подтвердили, что такой случай произошел не впервые.

Задачей наших проводников в таких случаях является найти альтернативное место для мужчины в другом вагоне, корректность действий бригады пока оценивается внутренним расследованием, но уже сейчас можем констатировать, что по всем протоколам ситуацию нужно было решить до посадки, а не после. Женские купе созданы для безопасности и комфорта женщин, и железная дорога просит с уважением относиться к имеющимся правилам,

– отметили в Укрзализныце.

Автор видео добавила, что мужчину вывели из вагона после жалобы на горячую линию Укрзализныци.

"Мужчину со скандалом через несколько остановок вывел начальник поезда после жалобы на горячую линию", - пояснила она.