Вона не стала шукати місце для чоловіка в іншому вагоні, а порадила "розважати дівчат". Ба більше, невдоволених таким рішенням пасажирок, провідниця намагалася вмовити прийняти чоловіка.

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Що заявила провідниця у своє виправдання

Коли одна з пасажирок запитала, чи може чоловік їхати у жіночому купе, провідниця відповіла, що у нього куплений квиток і буцімто немає жодних підстав для того, щоб він не міг їхати далі.

Сам чоловік також не залишився осторонь і почав стверджувати, що у нього є право на це місце.

Дівчата, якщо вам не подобається, злазьте і йдіть в інше купе. Я що собі продав його чи що?,

– заявив він, намагаючись вирішити ситуацію.

Провідниця, своєю чергою, підтримала чоловіка, стверджуючи, що жіночі купе – це неадекватно. Чоловік також висловлював дискримінаційні погляди в бік ЛГБТ спільноти, заявивши, що "якби це був вагон для голубих", він би відмовився їхати.

Чоловіка пустили до жіночого купе: дивіться відео

Авторка відео зазначила, що аргументація провідниці була дивною.

"Найцікавіше було почути аргументацію провідниці: "Ну нічого страшного, хай чоловік дівчат розважає. Чого він не може їхати з вами?", – заявила вона.

У чому особливість жіночих купе

Жіночі купе були запроваджені Укрзалізницею після численних скарг на домагання з боку чоловіків у потягах.

Ця ініціатива мала на меті забезпечити безпеку і комфорт жінок, які подорожують самостійно або з маленькими дітьми.

У застосунку для купівлі квитків чітко зазначено тип вагона, і чоловік, що проігнорував це попередження, мав бути не допущений до перевезень у цьому вагоні.

Як відреагувала мережа

Користувачі в соцмережах активно обговорили ситуацію, виражаючи обурення через поведінку провідниці та недоліки в організації жіночих купе.

Коментарі включали питання про те, чи будуть вжиті заходи щодо провідниці, і висловлювали незадоволення щодо того, що правила не були дотримані.

Як реагували користувачі мережі / Скриншоти

Якою була реакція Укрзалізниці

Згодом Укрзалізниця надала офіційний коментар щодо інциденту. В компанії заявили, що чоловік свідомо проігнорував попередження, яке видає під час купівлі квитка до жіночого купе, тому мав бути не допущений до перевезення у вагоні. Водночас там підтвердили, що такий випадок трапився не вперше.

Задачею наших провідників у таких випадках є знайти альтернативне місце для чоловіка в іншому вагоні, коректність дій бригади наразі оцінюється внутрішнім розслідуванням, але вже зараз можемо констатувати, що за всіма протоколами ситуацію потрібно було вирішити до посадки, а не після. Жіночі купе створені для безпеки й комфорту жінок, і залізниця просить з повагою ставитися до наявних правил,

– наголосили в Укрзалізниці.

Авторка відео додала, що чоловіка вивели з вагона після скарги на гарячу лінію Укрзалізниці.

"Чоловіка зі скандалом через декілька зупинок вивів начальник потяга після скарги на гарячу лінію", — пояснила вона.