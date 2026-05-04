Жінка разом із колегою отримала гроші в останній момент, тож не встигала придбати інші квитки. Про це пасажирка розповіла в Treads.

Дивіться також Укрзалізниця вводить нові правила повернення квитків – що змінилося з 2 травня

Чому пасажирок не пускали на нижні місця?

За словами потерпілої, вона разом із колегою їхали у потязі з Чопа до Києва, з симпозіуму у Празі. Сусідками по купе виявилися дві дівчини.

Під вечір усі доволі швидко лягли спати, а на ранок, коли колега потерпілої попросила сісти на нижню полицю, дівчата їй відмовили та за словами жінки "прочитали лекцію про місця в поїзді".

Також сусідки зауважили, що багаж потерпілі мали забрати із собою на верхні полиці. Жінка із колегою 2,5 години простояли в коридорі поїзда.

Ми просто простояли у коридорі, а милі розумні дівчата душевно снідали за столиком, на своїх нижніх полицях, сидячи за столиком, зачинивши двері у купе. Питань до них немає, їхнє виховання не моя справа,

– написала потерпіла.

Як на інцидент відреагували в Укрзалізниці?

В Укрзалізниці зауважили, що нижні полиці закріпленні за пасажирами, які їх купляли.

Вони написали у соцмережі, що, якщо людям необхідний доступ до нижніх місць, тоді Укрзалізниця рекомендує купляти саме такі квитки з усіма важливими умовами.

Пасажири верхніх полиць мають свої місця для проїзду, а різниця в рівні комфорту між верхніми та нижніми місцями, це загальноприйнята практика у нічних поїздах, яка враховується при плануванні подорожі,

– повідомили в Укрзалізниці.

Що ще відомо про схожі випадки та скандали з Укрзалізницею?

Костянтин Грубич залишився незадоволений якістю послуг у потягу Укрзалізниці та ціною пластикової виделки, яка коштувала 20 гривень.

Укрзалізниця вибачилася перед телеведучим, пояснивши, що ціни на продукти та послуги встановлює окрема компанія-партнер, а не вони безпосередньо.

Скандал в Укрзалізниці: чоловік купив квиток у жіноче купе, а провідниця дозволила йому проїхати. Вона порадила чоловіку "розважати дівчат" і відмовилася шукати йому інше місце.