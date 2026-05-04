Жінка разом із колегою отримала гроші в останній момент, тож не встигала придбати інші квитки. Про це пасажирка розповіла в Treads.
Дивіться також Укрзалізниця вводить нові правила повернення квитків – що змінилося з 2 травня
Чому пасажирок не пускали на нижні місця?
За словами потерпілої, вона разом із колегою їхали у потязі з Чопа до Києва, з симпозіуму у Празі. Сусідками по купе виявилися дві дівчини.
Під вечір усі доволі швидко лягли спати, а на ранок, коли колега потерпілої попросила сісти на нижню полицю, дівчата їй відмовили та за словами жінки "прочитали лекцію про місця в поїзді".
Також сусідки зауважили, що багаж потерпілі мали забрати із собою на верхні полиці. Жінка із колегою 2,5 години простояли в коридорі поїзда.
Ми просто простояли у коридорі, а милі розумні дівчата душевно снідали за столиком, на своїх нижніх полицях, сидячи за столиком, зачинивши двері у купе. Питань до них немає, їхнє виховання не моя справа,
– написала потерпіла.
Як на інцидент відреагували в Укрзалізниці?
В Укрзалізниці зауважили, що нижні полиці закріпленні за пасажирами, які їх купляли.
Вони написали у соцмережі, що, якщо людям необхідний доступ до нижніх місць, тоді Укрзалізниця рекомендує купляти саме такі квитки з усіма важливими умовами.
Пасажири верхніх полиць мають свої місця для проїзду, а різниця в рівні комфорту між верхніми та нижніми місцями, це загальноприйнята практика у нічних поїздах, яка враховується при плануванні подорожі,
– повідомили в Укрзалізниці.
Що ще відомо про схожі випадки та скандали з Укрзалізницею?
Костянтин Грубич залишився незадоволений якістю послуг у потягу Укрзалізниці та ціною пластикової виделки, яка коштувала 20 гривень.
Укрзалізниця вибачилася перед телеведучим, пояснивши, що ціни на продукти та послуги встановлює окрема компанія-партнер, а не вони безпосередньо.
Скандал в Укрзалізниці: чоловік купив квиток у жіноче купе, а провідниця дозволила йому проїхати. Вона порадила чоловіку "розважати дівчат" і відмовилася шукати йому інше місце.