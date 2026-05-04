У ніч проти 4 травня росіяни атакували Україну 155-ма ударними БпЛА різних типів. Серед них – "Шахеди", зокрема реактивні, "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори "Пародія". Про це повідомляють Повітряні сили.

Дивіться також "Я летів три метри": водій автобуса з дітьми розповів про атаку по Дніпропетровщині

Скільки російських дронів вдалося збити?

За попередніми даними, станом на 09:00 Сили ППО знешкодили 135 ворожих безпілотників.

Водночас відбулося влучання 14 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння уламів на 4 локаціях.

Нагадаємо, що уночі Росія атакувала Сумщину. У місті Шостка пошкоджені багатоповерхові житлові будинки та нежитлові будівлі.

Близько 04:40 ворожий безпілотник, попередньо типу "Ланцет", вдарив поблизу цивільного автомобіля на автодорозі Київ – Харків – Довжанський, неподалік села Кам'яна Яруга Чугуївського району. Пошкоджено фургон, який використовувався для перевезення хлібобулочних виробів. Постраждали двоє чоловіків.

Вже вранці, ворог завдав ракетного удару по Мерефі на Харківщині. Пошкоджено територію СТО.