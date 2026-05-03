Водій автобуса Сергій розповів Суспільному, як пережив атаку. За його словами, була восьма ранку.

Що розповіли очевидці удару по Криничанській громаді на Дніпропетровщині?

В момент атаки автобус стояв, адже діти пішли в туалет на автозаправній станції. Сергій і його напарник теж вийшли з транспорту. Дрон побачили одразу.

Ми думали: пройде над нами. Ще й напарник каже: ховайся. Я не встиг... Автобус прошило наскрізь. Практично всі вийшли, пішли до вбиральні на АЗС, каву взяти. Один хлопчик лише не встиг і жіночка-супроводжувачка. Ми самі в шоці. Три метри я летів у повітрі... Дітей одразу відвели в укриття, і потім їх повезли в безпечне місце,

– сказав Сергій.



Автобус, пошкоджений внаслідок атаки / Фото ДСНС

Діти із 6 ранку їхали в табір у Буковель із Запоріжжя. В автобусі було 47 людей, зокрема водії і декілька батьків. На Дніпропетровщині зробили першу зупинку.

Коли ми зайшли на заправку, то почули, що летить "Шахед". Я забігла і кричала: "Вибігаємо!".. Відбувся вибух, повсюди уламки, скло. Я одну дитину встигла забрати зі скляного проходу. Нас сильно оглушило, всі були в шоці,

– поділилася супровідниця Діана Михайловська.

В автобусі був хлопчик, який раніше відмовився йти разом з усіма. Як і інша супроводжувачка, він дістав уламкові поранення. Обох відправила до лікарні швидка.

Усіх інших дітей відвезли в громаду поблизу та розмістили в школі. Їх нагодували обідом, напоїли чаєм, підготували місця для ночівлі. Ті, кого батьки не заберуть 3 травня до Запоріжжя, ночуватимуть у громаді на Дніпропетровщині.

Діти були налякані, мовчазні. Вони першу годину були дуже налякані. Потім почали бігати, гратися, спілкуватися одне з одним,

– сказав староста Преображенського старостинського округу Андрій Ковцун.

Цікаво! Психолог-криміналіст Юрій Ірхін заявив Суспільному: росіяни спеціально ціляться по цивільних, щоб залякати українців. Такими ударами ворог хоче змусити Україну здатися, мовляв, якщо громадяни будуть виснажені, вони зможуть натиснути на владу та змусити її капітулювати. Тож росіяни чекають від українців підкорення і для цього ведуть свій терор.

Які наслідки атаки по АЗС на Дніпропетровщині 3 травня?

Від російського удару зайнялися вантажівки: причіп однієї було знищено вщент, ще дві фури пошкоджені. В автобусі, який віз дітей, вибило шибки. На АЗС також. Загалом постраждали 6 людей, у тому числі згаданий хлопчик.

Водій згорілої вантажівки сумно пожартував, що віз "стратегічний товар" – моркву. До атаки він спав у кабіні, але прокинувся та почув дрон. Імовірно, росіяни цілилися по фурі. Машина повністю згоріла, водія викинуло з кабіни вибухом.